Bakan Kacır: "İHA denince akla İhlas Haber Ajansı geliyordu"
ADANA - Adana'da gençlik buluşmasında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2000'li yılların başında dahi İHA denildiğinde akla gelen ilk şey İhlas Haber Ajansı'ydı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kacır, "2000'li yıllarda Türkiye'de bir irade ortaya çıkıyor ve diyor ki Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa, özellikle savunma sanayinde, havacılıkta, savunma sanayi tabii çok öncelikli çünkü Türkiye 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele eden bir ülke ve biz bu mücadelemizde çoğu zaman bizi yanımızda olması gerekenleri mücadele ettiğimiz teröristlerin arkasında gördük" dedi.
"İHA denince akla İhlas Haber Ajansı geliyordu"
Bakan Kacır, "Bu mücadelede dönem dönem başkalarının teknolojilerinden yararlanmak istedik. ya bize o teknolojiyi vermediler ya da aldığımız teknoloji çoğu zaman işimize yaramadı. 2000'li yılların başında dahi İHA denildiğinde akla gelen ilk şey İhlas Haber Ajansıydı. Peçeteye selpak der gibi İHA'lara Heron diyordu Türkiye'de herkes. Heron da İsrail'in İHA markası. O Heronlar işimize yaraması gerektiği anda çoğu zaman çalışmıyordu. İşte böylesi bir dönemde Türkiye'de bir irade ortaya çıktı. Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa biz kendi öz evlatlarımızın alın teriyle, akın teri ile bu teknolojiyi geliştireceğiz dedi ve nihayetinde Türkiye'nin öz evlatları, Türkiye'nin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları Türkiye'nin havacılıkta altın çağını bu millete yaşattılar" diye konuştu.
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