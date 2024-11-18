Bakan Kacır Tokat\'ta Açılış Törenine Katıldı

Politika

BAKAN KACIR, TOKAT'TA TOPLU AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi projelerinin toplu açılış töreninin yapıldığı Gök Medrese'de konuştu. Bakan Kacır, "Bugün kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle sanayiden tarıma, turizmden hayvancılığa pek çok alanda şehrimizde istihdama katkı sağlayacak 7 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her bir projenin şehrimizin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağına inanıyorum. Tesislerimizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemiz, kutlu tarihinden aldığı ilhamla ikinci asra, 'Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attı. AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana, milletimiz için büyük bir gayretle, azimle ve hizmet sevdasıyla çalıştık; çalışmaya da devam ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla son 22 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sanayi ve teknolojiye her alanda reform niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri, bugün dünyada savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Türkiye'nin otomobili Togg'la milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdük. Sadece 22 yıla sığdırdığımız bu asırlık kazanımlar, bize atacağımız yeni adımlarda güç; gerçekleştireceğimiz yeni vizyon projelerinde ise rehber oluyor. Ajandamıza, akıl defterimize yeni çentikler atmanın gayreti içindeyiz, öz güvenine sahibiz" dedi.

'HER BİR ŞEHRİMİZİ BÜYÜME YOLCULUĞUMUZA DAHİL EDİYORUZ'

'Daha büyük, daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye' tasavvurunu her geçen gün perçinleyecek yapıyı kararlılıkla inşa ettiklerini ifade eden Bakan Kacır, "Öz varlıklarımızı, sahip olduğumuz tabii potansiyeli harekete geçirecek projeleri süratle devreye alıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; her bir şehrimizi büyüme yolculuğumuza dahil ediyoruz. 81 ilimizin yer altı ve yer üstünde sahip olduğu zenginliği, potansiyelini, kültürel birikimini ve nitelikli insan kaynağını kendi kimliğine münhasır olacak şekilde harekete geçiriyoruz. Üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen şehirler için başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi seferberliğimizden Tokat da en güçlü şekilde nasibini alıyor, almaya devam edecek. Tokat'ı yeni yatırımlar, program ve projelerle ihya etmeye devam ediyoruz. Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 22 yılda beş OSB'mizin altyapı projelerine 1,2 milyar lira destek verdik. Reşadiye Ata ve Yeşilyurt Sanayi sitelerini tamamlayarak sanayi sitelerimizdeki istihdamı 2 bin 900'den 4 bin 100'e çıkardık. Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'ni de yerel paydaşlarımızla birlikte tamamlayarak müteşebbislerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Son 22 yılda; Tokat'ta gerçekleşecek yeni veya ilave yatırımlar için 690 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 39,5 milyar liralık sabit yatırım ve 35 bin istihdamın önünü açtık. Yerel kalkınmanın güçlü bir sacayağı olan KOBİ'lerimizi verdiğimiz desteklerle başat aktör konumuna yükselttik" diye konuştu.