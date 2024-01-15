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Bakan Kacır: Yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız - Son Dakika
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Bakan Kacır: Yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk bilim insanı Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği 13 bilimsel deney ile Türk uzay bilimi alanında yeni bir aşamaya geçileceğini söyledi. Bakan Kacır, Milli Uzay Programı hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini ve Türk gençlerine ilham kaynağı olacak işlere imza atacaklarını belirtti.

Bakan Kacır: Yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız
15.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:51
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BAKAN KACIR: YENİ BİR AŞAMAYA ADIM ATIYOR OLACAĞIZ

Sanayi ve Tekoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma töreni öncesi açıklama yaptı. Kacır, uzay görevi için mutlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi. Kacır, Alper Gezeravcı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyalatindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıkacağını hatırlatarak, "Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere biz de Alper Gezeravcı'nın ailesiyle birlikte orada olacağız. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi gerçekleştirecek, böylelikle Türk bilim insanlarının uzay bilimi alanında yürüttükleri çalışmalarda yeni bir aşamaya adım atıyor olacağız. Alper Gezeravcı aynı zamanda Türk gençleri, Türk çocukları için ilham kaynağı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye, aziz milletimizin ufkunu gökyüzünün ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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