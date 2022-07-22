Bakan Kasapoğlu Atabey Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu Atabey Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu

22.07.2022 13:03
Bakan Kasapoğlu Atabey Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi şehre kazandırılan olimpik yüzme havuzunun açılışı için Konya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle buluştu.

5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi şehre kazandırılan olimpik yüzme havuzunun açılışı için Konya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesinin Atabey Gençlik Projesi çerçevesinde Beyşehir'de bulunan Gençlik ve Eğitim Kampı'nı ziyaret etti. 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi şehre kazandırılan olimpik yüzme havuzunun açılışı için Konya'ya gelen Bakan Kasapoğlu'nun Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı'ndaki programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın da eşlik etti. Burada; Sultan Alaeddin, Cemil Meriç, Ereğli ve Seyit Harun Bilgehaneleri öğrencilerinden gelen kamp grubuyla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, her zaman gençlerle iç içe olduklarını belirterek, genç odaklı anlayışıyla durmadan, yorulmadan üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da İslami Dayanışma Oyunları öncesi şehre kazandırılan atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu ve Türkiye'nin ilk olimpik veledromu gibi yatırımlar ve ziyaretleri sebebiyle Bakan Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür etti. - KONYA

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Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını yaptı Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını yaptı Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını yaptı Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Tarım Kampı'nın açılışını yaptı
Kaynak: İHA

gençlik, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu Atabey Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu - Son Dakika

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