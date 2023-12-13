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Bakan Koca: "Hasan Bitmez'in durumu son derece kritik ve ciddi" - Son Dakika
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Bakan Koca: "Hasan Bitmez'in durumu son derece kritik ve ciddi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettirdiğini belirterek, "Durumu son derece kritik ve ciddi" dedi.

13.12.2023 - 03:58,
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Bakan Koca: "( Hasan Bitmez'in) Durumu son derece kritik ve ciddi"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettirdiğini belirterek, "Durumu son derece kritik ve ciddi" dedi.

SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumum hakkında bilgi alan Bakan Koca, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kalp masajının ardından Bitmez'in 20 dakika içinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildiği bilgisini vererek, "Hastaneye gelmesinin ardından anjiyosu planlandı. Anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp, akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Koca: "Hasan Bitmez\'in durumu son derece kritik ve ciddi"
Kaynak: İHA
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