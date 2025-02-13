Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Tepki: 'Sefil Bir Propaganda Yürütüyorsunuz'

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İliç'teki maden kazasıyla ilgili ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz" dedi.

Bakan Kurum, Sssyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz" dedi.

Bakan Kurum, "Sayın Özgür Özel, hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. Bu bir. İliç'te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar devletimize emanettir. Bu iki. Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. Bu üç. Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş'ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece'de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir'de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. Bu dört. Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun. Bu da beş" dedi. - ANKARA