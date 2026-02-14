Bakan Kurum'dan Yolsuzluk ve Deprem Eleştirisi - Son Dakika
Politika

Bakan Kurum'dan Yolsuzluk ve Deprem Eleştirisi

14.02.2026 00:13
Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan konutları eleştirip yolsuzluk iddialarına yanıt verdi.

1) BAKAN KURUM: BELEDİYELERİNİZDE YOLSUZLUĞUN KİTABINI YAZDINIZ (2)

'ÇÖP KUTUSU GÖNDERMEYİ BALLANDIRA BALLANDIRA ANLATIYORLAR'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde 'Türkiye'nin Deprem Direnci; 6 Şubat'tan Marmara'ya Dersler' başlıklı program, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve davetliler katıldı.

Bakan Murat Kurum, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrası yaklaşık 150 milyar dolarlık maddi kayıp yaşandığını belirtti. Saatte 23, günde 550 konut üretim temposuyla yürütülen seferberlik kapsamında, bugüne kadar 455 bin konutun inşa edildiğini bildiren Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar çöp kutusu göndermeyi ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama 455 bin konutu beğenmiyorlar. Deprem bölgesine bir çivi çaktınız mı diyoruz? 'Kilit taşı gönderdik' diye övünüyorlar. Vizyon bu Sayın Özgür Özel, senin bize gelip görüştü diye kızdığın başkanların var ya işte biz o başkanların hepsine veriyoruz zaten bu taşlardan, hiç de lafını etmedik. Çünkü senin övüne övüne anlattığın o taşlar, bizim en basit rutinimiz. Böyle bir şey olabilir mi? Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar. 'Hep kendi belediyelerini destekliyorlar' dediler, şimdi kendi belediye başkanlarıyla görüşüyoruz diye başkanlarına küfrediyorlar. Ne oldu, elindeki malzemeyi mi aldık, mağduriyet yapacak konu mu kalmadı? Ne güzel, konutlar üzerinden, 'Yapamazlar, edemezler' diye süreci istismar ediyordu. Yaptık mı? Yaptık. Bitirdik mi? Allah'ın izniyle bitirdik.ö

'ÖZGÜR BEY YİNE BOŞ ATIP DOLU TUTMAK UMUDUYLA ÇIRPINIYOR'

Ödemeler üzerinden tartışma başlatıldığını, 'Vatandaşa boş senet imzalatıyorlar, faiz alacaklar' iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Kurum, "Özgür Bey, yine boş atıp dolu tutmak umuduyla çırpınıyor. Biz ne zaman milletimize faizle afet konutu ödettik? Biz milletimizi mağdur etmeyiz, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, zorda bırakmayız Özgür Bey. 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi koşulları sunduysak, yine aynısını yapacağız. Kendi belediyelerine sorsa, işin aslını öğrenecek. Yaptığımız 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedellerini tamamen biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yani altyapı da dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını aldıktan 2 yıl sonra ödemeleri başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. Vatandaşlarımız da huzurla oturacaklar" dedi.

'ÜLKE GENELİNDE BUGÜNE KADAR 2 MİLYON 252 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK'

Kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Milli güvenlik perspektifinin doğal bir sonucu olarak, risk haritamıza göre her ilde önceliklerimizi belirliyoruz. Marmara hattında da İstanbul'u ayrı bir yerde konumluyoruz. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 252 bin konutu dönüştürdük. 258 bin bağımsız bölümün ise dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 924 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşümü tamamlandı, 175 bin bağımsız bölümün inşaatı ise devam ediyor. Türkiye genelinde devam eden her 2 kentsel dönüşüm projesinden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Tüm bu dönüşüm seferberliği sürecimizde vatandaşlarımızın da sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bunun dışında, yerel yönetimlerimizle, kentsel dönüşüm konusunda her zaman omuz omuza çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Bakan Kurum'dan Yolsuzluk ve Deprem Eleştirisi

Bakan Kurum'dan Yolsuzluk ve Deprem Eleştirisi
