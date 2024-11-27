Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy'u kabul etti.

Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Aksoy'u kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleriyle ilgili konular ele alındı. Kabul ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.