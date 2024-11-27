Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Aksoy'u Kabul Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Aksoy'u Kabul Etti

Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Aksoy\'u Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy'u kabul ederek şehircilik hizmetleriyle ilgili ihtiyaçları değerlendirdi.

27.11.2024 19:18  Güncelleme: 19:19
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy'u kabul etti.

Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Aksoy'u kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleriyle ilgili konular ele alındı. Kabul ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Esenyurt Belediye Başkanvekili Aksoy'u Kabul Etti - Son Dakika

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