Bakan Kurum: Fırsatçılar Hesap Verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da yaptığı konuşmada, "İnsanları sokağa çağıran kimse, hesabını da günü geldiğinde verecek" açıklamasında bulundu.

Partisinin Adıyaman'daki iftar programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili konuştu. Bakan Kurum, "Sizler burada, milletimizin yarınları için alın teri dökerken, adeta bir yeniden doğruluş destanı yazarken bu ülkenin ana muhalefeti ne yapıyor? Bir yaraya merhem oluyorlar mı? Bir şehirde çivi çakıyorlar mı? Bir hizmete omuz veriyorlar mı? Cevabı çok açık, hiçbir işe katkı vermiyorlar. Biz bunların hizmete kabiliyetlerinin olmadığını biliyorduk ama tahammülleri de yokmuş bunu da yeni öğrendik. Bunlar lafa geldi mi mangalda kül bırakmazlar ama hadi hizmetin yok, bari gel bu emekçileri takdir et desek, dut yemiş bülbüle dönerler. Bir de arada bir deprem bölgesine gelip siyasi fırsatçılık peşinde koşarlar, afetzede kardeşlerimizin moralini bozarlar. Adıyaman şahit olsun. Her kim deprem bölgesinde fırsatçılık yapmaya kalkarsa karşısında beni bulur. Her kim benim afetzede kardeşlerimin moralini bozmaya kalkışırsa karşısında bu kardeşinizi, bu evladınızı bulur. Bunlar, deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi de Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Arkadaşlar, siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır, kırk düşünüp bir konuşmaktır, sözün sonuçlarına da katlanmaktır. Buradan soruyorum; sokaklarda bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek? Ben söyleyeyim, insanları sokağa çağıran kimse, hesabı da günü geldiğinde o verecek. Bakın şayet Özgür Özel gerçekten sorumluluk sahibiyse önce başını ellerinin arasına alacak, panik haldeki sorumsuz açıklamalarına son verecek, demokratik siyasetin sorumluluğuyla konuşulan tüm iddialara cevap bulacak, milletimizi aydınlatacak. Sonra da milletin karşısına çıkacak ve yalanları değil hakikatleri konuşacak. Aksi halde konuştuğu her şey tarih önünde de, siyaset sahasında da, millet nezdinde de boştur, yalandır, saçmalıktır. Meselenin özeti budur" dedi.

Adıyaman İndere Bölgesinde kalıcı deprem konutlarının Türkiye'nin en büyük şantiye alanı haline geldiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Tam 3 bin 481 şantiyede, söz verdiğimiz tüm yuvalarımızın inşasını başlattık. 31 bin 406 yeni yuvamızla Adıyaman'ımızı baştan aşağı yeniden inşa ettik. Bugün Adıyaman'ın neresine giderseniz gidin, her mahallesinde, her sokağında mutlaka bir projemizi görmeniz mümkündür. Tam da bu noktada İndere'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. İndere Projemiz; Türkiye'nin en büyük şantiyesidir. 5 Milyon metrekarelik bu devasa alandaki projemiz tamamlandığında; sadece Adıyaman'ın yeni Uydu Kenti değil, bölgenin de en önemli cazibe merkezi olacak, yepyeni bir şehircilik harikası olacak. Hamdolsun şu anda İndere'de ve Adıyaman genelinde olduğu gibi deprem bölgesinin genelinde konutlarımızı hızla yapıyoruz. Şu anda 11 ilimizde teslim ettiğimiz yuva sayısı 201 bin 580'i aşmış durumda. Allah'ın izniyle gayretimizi sürdüreceğiz ve Adıyaman'ımızda 12 bin yeni konut ve iş yeri daha yaparak, konut sayımızı 43 bine ulaştıracağız. Deprem bölgemizin her yerine yayılan tam 453 bin yuvayı sizlere teslim edecek; evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Adıyaman'da sadece konut mu yapıyoruz? Elbette hayır. Çünkü biz tarihi alanlarından gençlik merkezlerine ve yeşil alanlarına kadar yaşayan ve yaşatan bir Adıyaman istiyoruz. Bundan dolayı da bir yandan Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'mizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer yandan Eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda yeni bir cazibe merkezi kuruyoruz. İnşallah tüm çalışmalarımız bittiğinde, benim Adıyamanlı kardeşim, tarihine kültürüne yakışır bir şehirde huzurla, güvenle, mutlulukla yaşayacak. Esnafımızın dükkanlarından bereket taşacak, yuvalarımız huzurla dolacak, çocuklarımızın gülen yüzü bir daha hiç solmayacak. Ben, Adıyaman'ı geleceğe taşıyacak tüm bu eserlerin, şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle biz cumhur ittifakı ve AK Parti olarak, cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Adıyaman'da olduğu gibi tüm deprem bölgesinde, zoru kolay etmeye, başarılamaz denileni başarmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan ve çok sayıda partililer katıldı. - ADIYAMAN