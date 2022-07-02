Bakan Kurum: "Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz"

02.07.2022 18:42
Bakan Kurum: "Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de 3 katlı zemin altı otopark projesi ve Belediye Meydanı'nın açılışına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de 3 katlı zemin altı otopark projesi ve Belediye Meydanı'nın açılışına katıldı. Bakan Kurum, "Ümraniye'mizde Hekimbaşı, Kazımkarabekir ve Dumlupınar mahallelerimizde 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz" dedi.

Ümraniye'deki park sıkıntısını azaltmak için önemli bir çalışma başlatan Ümraniye Belediyesi, üç katlı zemin altı katlı otoparkı ve Ümraniye Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Ümraniye Belediyesinin hemen yanındaki bahçede yapılan zemin altı katlı otoparkın açılışı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle gerçekleşti. Ayrıca törene, Ümraniye Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Osman Boyraz, Serkan Bayram, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal katıldı. Ayrıca programda Ümraniye'den çıkan 7 LGS birincisine Bakan Kurum ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım hediye taktim etti. Belediye binasında gerçekleşen sergiyi gezen Kurum, kurdele kesimiyle açılış törenini gerçekleşti.

"140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz"

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, "İnşallah Ümraniye son durağını ve merkezinin trafiğini rahatlatacak, nefes aldıracak 380 araçlık katlı otoparkımızın ve belediye meydanımızın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yeni otoparkımız ve belediye meydanımız; Ümraniye'miz için, İstanbul'umuz için, milletimiz için, Ümraniyeli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. Burada hem İstanbul'a hem de ülkemize bir söz veriyoruz! İnşallah 2035 yılına kadar İstanbul'da ve ülkemizde, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemiz kalmayıncaya kadar milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, bakanlıklarımızla; milletimiz için, çocuklarımız için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Ümraniye'mizde Hekimbaşı, Kazımkarabekir ve Dumlupınar mahallelerimizde 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz. 160 bin metrekare büyüklüğündeki Osmangazi Korusu Millet Bahçemizde de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İnşallah Ekim ayında sizlerin hizmetinize sunacağız" dedi.

"Ferah, düzenli ve estetik yapılaşmanın daha huzurlu şehirler meydana getirdiği aşikardir"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "Ümraniye, AK Parti belediyesiyle tanıştığı günden bu yana çehresi ve algısı tamamen değişen Ümraniyemiz daha modern ve daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirebilmemiz için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ümraniyeli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yaşam standartlarını daha yükseğe taşıyacak projeler planlıyor, uyguluyor ve hayata geçiriyoruz. Biz inanıyoruz ki yaşam ve mekan birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Şehir sureti ve estetik formu o şehirde yaşayanların hayat şeklini ve yaşam kalitesini doğrudan ortaya koymaktadır. Ferah, düzenli ve estetik yapılaşmanın daha huzurlu şehirler meydana getirdiği aşikardır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, "Hizmet ve eser siyasetinin öncüsü Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle bir eser yapmışız. 14 aydır eseri açmaya fırsat bulamamışız. Bir tarafta hizmet ve eser siyaseti var diğer tarafta hezimet siyaseti var. Çevrede, şehircilikte, otopark, yeşil alanda, sanayide, savunmada ülkemize eser ve hizmet kazandırmada yorulmadan, hizmet aşkıyla oluşturulan eserlerin bir tanesinin daha resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ümraniye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Ümraniye'de 628 kentsel dönüşüm konutumuzun temellerini en geç 2 ay içerisinde atıyoruz' - Son Dakika

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