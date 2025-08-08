Bakan Memişoğlu Artvin'de Sağlık Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Bakan Memişoğlu Artvin'de Sağlık Toplantısı Düzenledi

08.08.2025 19:59
Artvin'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık projelerini açıkladı.

AK PARTİ ARTVİN İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Artvin Devlet Hastanesi'ni ziyaret den Bakan Memişoğlu 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılmak üzere AK Parti Artvin İl Başkanlığı'na geldi. Burada partililere seslenen Memişoğlu, " Bugün sağlıkla ilgili Artvin'de değerlendirme toplantıları da yapacağız. Artvin merkeze inşallah 400 yataklı bir hastane planlayacağız. 54 ili dolaştık bu şekilde. Sağlıkla ilgili neler yaptık, neler yapıyoruz, onları anlatıyoruz sizlere. Çünkü biz AK Parti olarak birçok şey yapıyoruz ama bunu bazen çok iyi anlatamıyoruz. Halbuki Türkiye, son 23 senede gerçekten büyük bir kabuk değişimine ve büyük bir gelişime uğradı. Dünyada söz sahibi ülke haline geldi. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizler gibi neferlerin büyük gayretleriyle oldu. Bugün Türkiye, dünyada politikaları oluşturabilen, kendi insanıyla, kendi bilgisiyle, kendi gücüyle bir yeri olan bir ülke haline geldi. Esasında biz toplum olarak, medeniyet olarak son 200 yıldır olan üstümüzdeki toprağa attık demektir" dedi.

'KÖTÜLÜK MEDENİYETİNİN HAKİM OLDUĞU BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ'

Dünyada kötülük medeniyetinin hakim olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Bizim medeniyetimiz şimdiye kadar 3 kıtada hüküm sürmüş ve gerçekten ne zaman ki hakim bir medeniyet haline geldiyse insanlığa, toplumlara hep barış ve iyilik getirmiş bir medeniyet. Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu "5'ten büyüktür" Birleşmiş Milletlere demesi bir iddiadır. Bu iddia da şudur: Biz artık, medeniyet olarak yeniden ayağa kalkıyoruz. İddia esasında şöyle bir iddiadır: Bu düzen değişmesi gerekiyor. Bu düzen dediği nedir? Esasında bu iddianın; bugün insanları canlı canlı öldüren, bebekleri aç bırakıp ölmelerini seyreden, kardeşi kardeşe kırdıran ve ondan bir menfaat elde edip gücünü devam ettirmeye çalışan bir kötülük medeniyetinin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. ve bu kötülük medeniyeti maalesef kendi çıkarları için veya kendisine kazanç elde edecek en küçük bir şeyde maalesef insanlığı yok sayıyor. Devletleri, milletleri birbirine kırdırıyor. Bugün gördüğünüz gibi birçok yerde çatışmalar oluşturarak o çatışmalardan birçok gelir ve avantaj elde ediyor. ve bu kötülüğün, medeniyetin hakimiyetini devam ettirmek istiyor. Biz ne yaparsak yapalım, kötülük işini yapacak. Esasında kötülük, kötülüğünü yapmaya devam edecek. Biz söylediğimizde 'Kötülüğe niye kötülük yapıyorsun?' diye,onun için bir şey ifade etmeyecek. Çünkü o kötülüğü, medeniyetine, kötülüğün kendisine verilmiş bir hak olarak görüyor" diye konuştu.

'BİRLİK HALİNDE HAREKET EDECEĞİZ'

İyilik tarafı olarak birlik beraberlik çağrısında bulunan Bakan Kemal Memişoğlu, " Bizler, yani iyilik tarafı ne yapıyoruz? İyilik tarafı dediğimiz, dünyaya hep barış getirmiş, huzur getirmiş, insanları insan olduğu için değer vermiş bir medeniyet ne yapıyor? Bizim yapmamız gereken esasında yeniden güçlü olmak, birbirimize sarılmak, üretmek, çalışmak. Tabii ki farklılıklarımız var, farklı düşüncelerimiz de var. Ama biz gerçekten iyilik tarafıysak bugün birbirimize sarılıp, birlikte hareket ederek güçlü olarak bu kötülüğün üstesinden gelmemiz lazım. Onun için bazen farklılıklarımız olabilir, kızgınlık olabilir. Ama biz birbirimize sarılıp yeniden güçlü olmak zorundayız. Neden diyeceksiniz? Çünkü, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, birbirimize sarılacağız, birlik halinde hareket edeceğiz. Bugün gerçekten dünyanın bizim iyilik tarafımıza ihtiyacı var. Bizim insani medeniyetimize, insanları can olarak gören, onları bir hayat olarak gören, onlara nasıl iyilik yapacağını gören medeniyete, bir bakış açısına, bir iktidara, bir ülkeye, bir topluma ihtiyacı var. O nedenle bizler bugün burada çabalıyor, bu iddianın gerçekleşmesi için, gerçekten dünyaya huzur gelmesi için çabalıyoruz. Karşılık beklemeden yardım Suriyeli kardeşlerimize yardım ettiysek, bunlara insan olduğu için yardım ettik. Bugün Iraklı kardeşlerimize yardım ediyorsak, onları insan olarak gördüğümüz için yardım ettik. Bugün Azeri Türklerine yardım ediyorsak kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bugün Ukraynalılara, Ruslara yardım ediyorsak onlara insan olarak gördüğümüz için yapıyoruz. Onların kavgasından veya birbirine kırmasını 'bir gelir elde edeceğiz, biz kazanç elde edeceğiz' diye yardım etmiyoruz. Onun için bizler, iyilik tarafı olarak birbirimize sarılmamız lazım. Birbirimizin hatasını değil, birbirimizin açığını kapatarak birbirimize sarılmamız lazım. ve daha çok çalışmamız lazım, daha çok üretmemiz lazım" ifadelerinde bulundu.

Bakan Memişoğlu açıklama sonrası partililerle basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantı sonrası Artvin Valiliği'nde 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri' toplantısına katıldı.

Haber Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

