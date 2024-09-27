Bakan Memişoğlu'ndan Deprem Yorumu - Son Dakika
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Politika

Bakan Memişoğlu'ndan Deprem Yorumu

Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmanın zorluğuna vurgu yaptı.

27.09.2024 20:20
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, asrın felaketi 6 Şubat depremlerine değinerek, "Dünyada böyle bir yarayı sarabilecek topluluk yok, başka millet yok" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı açılışında ilk dersi verdi ardından Tıp Fakültesi Morfoloji binasının açılışını yaptı. 11 ilde çok büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük depremin yaralarının sarılmasına işaret eden Bakan Memişoğlu, "Dünyada böyle bir yarayı sarabilecek topluluk yok, başka millet yok" dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları takip ettiğine değinen Memişoğlu, "200-300 yıldır görülmemiş bir deprem olmuş bilim camiasının tanımlayabildiği depremlerden bahsediyoruz. Dünyanın en büyük felaketlerinden birisi olmuş. Hep beraber koşmuşuz, gitmişiz. Oranın yarasını sarmaya kalkmışız. Dünyada böyle bir yarayı sarabilecek topluluk yok, millet yok. Şimdi gittim geçen. Binaları yapıyorlar, her şeyi ayağa kaldırıyorlar. Biz bunu peki rehavetteyken neden bir araya gelip yapamıyoruz? Bunu sorgulayacağız. Bundan sonra bir araya geleceğiz. Bunu hep beraber yapmak zorundayız. ve en önemli şey insanlara yatırım yapmak zorundayız. Sizlere, bilime yatırım yapmak zorundayız" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Morfoloji binasının açılışını da gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, öğrencilerle de sohbet etti. Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Deprem Yorumu - Son Dakika

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