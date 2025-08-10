Bakan Memişoğlu\'ndan Ovit Şenlikleri\'nde Gazze Uyarısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ekşioğlu Vakfı 25. Ovit Yayla Şenlikleri"ne katıldı.

Ekşioğlu Vakfınca İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda düzenlenen şenlikte konuşan Bakan Memişoğlu, Gazze'deki katliama dikkati çekerek, kötülüğün hüküm sürdüğü, insanların ve bebeklerin açlıktan öldürüldüğü, 60 bin kişinin katledildiği bir dünyada yaşanıldığını söyledi.

İyilik getiren bir medeniyetin devamı olunduğuna işaret eden Memişoğlu, "Kuvvetli ve güçlü olmamız lazım ki bu katliamlar ileride olmasın. Çocuklarımız bu katliamlara şahit olan dünyada yaşamasın diye birlikte hareket etmemiz lazım." dedi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız" mesajını hatırlatarak, "İşte bu gelenek ve göreneklerin, bu Anadolu'daki birliktelik Allah'ın izniyle dünyadaki bu vahşi, kapital, aynı zamanda insanları öldürerek, yok ederek, onlardan kazanç ve hükümranlık elde etmeye çalışan bu vahşi medeniyetin artık sonunu getireceğine inanıyorum. Onun için biz bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız. " ifadelerini kullandı.

Gelenek ve görenekleri yaşatacak birlikteliği sağlamanın önemine dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Farklılıklarımız olsa dahi onları bir araya getirip güçlü olacağız. O nedenle bu tür faaliyetler gelenek ve görenekleri yaşatmak için bizleri bir araya getiriyor. İşte 50 yıl sonra ben buradayım. Birçok arkadaşımız burada. İstanbul'dan, Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinden insanlar geliyor ve birlikte hareket ediyor, güçleniyoruz. Onun için Allah'ın izniyle hep beraber birlikte çok daha iyi günler yaşayacağız."

Etkinlikte gelenek ve göreneklerin yaşatıldığına değinen Memişoğlu, "Anadolu çok zengin bir yer. Medeniyetlerin birleştiği, insanların gelenek göreneklerine bağlı olduğu bir yerdeyiz. İnşallah bu birliktelik ve güç birliği, iyilik medeniyeti dediğimiz barışı ve dostluğu her yere ileten geçmiş atalarımız gibi güçlü hale gelecek. Bugün gördüğümüz dünyadaki acıları yaşamayacağız inşallah." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, şenlik kapsamında oluşturulan temsili yayla göçünde yürüyüş yaptı.

Şenliğe, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere Kaymakamı İbrahim Halil Sürücü, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi ile vatandaşlar katıldı.