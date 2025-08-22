Bakan Memişoğlu'ndan Tütün ve Sağlık Mücadelesi - Son Dakika
Bakan Memişoğlu'ndan Tütün ve Sağlık Mücadelesi

22.08.2025 12:53
Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütün ve elektronik sigara ile mücadeleye dikkat çekti, Sakarya hastanesini tanıttı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Sadece tütün değil maalesef bugün ki sorunumuz. Elektronik sigaralar ve puf dediğimiz içerisinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmediğimiz ve özellikle gençlere yönelik bu tür alışkanlıklara başlamamamız veya başlattırmamamız lazım. Her türlü bu tür bağımlılıklar insanımıza, sağlığımıza zararlı" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde şehirleri dolaştıklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, inşaatının yüzde 70-80 bandına geldiği Sakarya Şehir Hastanesi'nin 2026'da hizmete gireceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Bugün 56'ncı ilimiz olan Sakarya'da, sağlık hizmetleri ve sağlıkla ilgili istişareler yapacağız. Valimiz, milletvekilimiz başkanlarımızla beraber Sakarya'da sağlık hizmetini daha iyi nasıl verebiliriz, insanlarımızı daha sağlıklı nasıl kılabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir şehrinde bu konuları ele alıyoruz. Sakarya, gerçekten sağlık hizmeti anlamında 23 yılda özellikle Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlıkta büyük bir değişim ve gelişim sürecinde 960 olan toplam yatak kapasitesi, bu yatak kapasitesinin hepsi koğuş sistemi dediğimiz maalesef 5-6 kişinin yattığı tuvalet, banyosu olmayan hiçbir özelliği olmayan yatak kapasitesini şuana kadar 2 bin 517'e çıkarmış durumdayız. Özellikle yeni yaptığımız ve inşaatının yüzde 70-80 bandına geldiği Sakarya Şehir Hastanesi'nin 2026'da milletimizin hizmetine girmesi ile birlikte bin yatak ilavesi ve altındaki izolatör dediğimiz depremde bile sağlık hizmeti sunabilen, büyük teknoloji ile yapılan bu sağlık yatırımı şaheserinin hizmete girmesi ile Sakarya'da çok daha iyi sağlık hizmetleri sunacağız. Biz insanlarımızın her türlü sağlıkla ilgili problemlerini çözmek için çabalarımıza devam ediyoruz. Bugün baktığımız zaman hem sağlık hem koruyucu sağlık hizmetinde hem fizik yapısı hem de insan gücü ile Türkiye, dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesi" dedi.

"Özellikle toplumuzdaki kilo sorunu ve tütün bağımlılığı konusunda bir mücadeleye girdik"

Tütün konusunda mücadele ettiklerini aktaran Bakan Memişoğlu, "Bunun yanında sağlıklı toplum olmak için de hep birlikte çaba harcıyoruz. Özellikle aile hekimliği sağlıklı hayat merkezlerimizle, insanlarımıza en yakın sağlık hizmetini sunduğumuz gibi insanlarımıza nasıl sağlıklı yaşayacağı konusunda bilgiler veriyoruz ve yönlendiriyoruz. Özellikle toplumuzdaki kilo sorunu ve tütün bağımlılığı konusunda bir mücadeleye girdik. Herkes kilo, boy ölçtü diye düşünmesin onları yine sağlık merkezlerimize bekliyoruz. Yapacağımız en son proje ile de sigara içen, tütün kullanan vatandaşlarımıza da kendi mahalleleri, parklarında ulaşıp hep beraber hem bedenimize hem etrafımıza zarar veren bu alışkanlıklarını değişmesini sağlatmaya çalışacağız. Artık sadece kilo ve boy ölçmeyeceğiz, artık sigara da içenlere, sigara içmemesi konusunda eğitim vererek, sigarayı bırakmaları konusunda teşvik edeceğiz. Bunun yanında özellikle ifade etmek istediğim bir husus daha var. Lütfen sigara bırakmak istiyorsanız ve bağımlılık ile mücadele edecekseniz '171' ve '184'ü arayın biz sizi yönlendirelim. Maalesef toplumumuzun 3'te 1'i olan bu sigara ve tütün alışkanlığından vazgeçelim" diye konuştu.

"Sadece tütün değil maalesef bugün ki sorunumuz, elektronik sigaralar ve puf"

Bakan Memişoğlu, "Sadece tütün değil maalesef bugün ki sorunumuz. Elektronik sigaralar ve puf dediğimiz içerisinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmediğimiz ve özellikle gençlere yönelik bu tür alışkanlıklara başlamamamız veya başlattırmamamız lazım. Her türlü bağımlılıklar insanımıza, sağlığımıza zararlı. O sebeple bizler Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuz ile beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Onun için herkesin desteğini istiyoruz. Biz hekimler; insanların dinine, ırkına, rengine ve inancına bakmadan onların sağlığını geliştirip onlara yardım etmeye başlayan bir yemin ile mesleğe başlıyoruz. Bizim için ne ırk, ne milliyet, ne din ayrımı var. Aynı bizim Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Biz millet olarak ta insanlara nasıl iyilik yaparız ve nasıl yaşatırız, onlara yardım ederize bakıyoruz.' Bizim için bu millet, devlet için Ukrayna'daki çocuk neyse Rusya'daki çocuk neyse Gazze'deki çocukta o. Amerika'daki, İngiltere'deki çocuk neyse Filistin'deki çocukta o. Biz onları farklı görmüyor hepsini çocuk olarak görüyoruz. O nedenle hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Mücadelemize ve sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, sakarya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Memişoğlu'ndan Tütün ve Sağlık Mücadelesi - Son Dakika

