Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk yorum - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk'ten Sevilay Yılman'a yaptığı açıklamada yeni ekonomi modeli, faiz indirimi, döviz kurlarındaki artış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bakışı, asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

"ÇİN MODELİ DEĞİL, TÜRK MODELİ"

Yeni ekonomi modeliyle ilgili konuşan Nebati, "Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Şu anda kimse Türkiye'yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye." dedi.

"FAİZ ARTIRMAMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Nebati faiz indirimiyle ilgili de, "Faiz indirimi devam eder mi bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"BİTERSEK HEP BERABER BİTECEĞİZ"

Ekonomi modelinin tutmaması durumunda ne olacağı sorulan Nebati, "Modelimiz tutmazsa üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle'deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye'ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; 'Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim.' Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım? Bu işi ya düzelecek ya düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin, inanılsın!" şeklinde konuştu.

OKTAY: SAYIN BAKAN'IMIZIN İFADELERİ İYİ NİYETE DAYALI

Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz" sözleri ilgili sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Bakan'ımızın hep birlikte, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde, hepimiz aynı gemideyiz, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ortak mücadeleyi kasteden, sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Onun ötesinde anlamlar yüklemek doğru olmaz düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.