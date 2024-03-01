Bakan Osman Aşkın Bak: "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek"
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ümraniye'de havuz açılışına katıldı. Açılışın ardından amatör spor kulüpleri başkanları ile bir araya geldi. Açılışta konuşan Bakan, "2024 Paris Olimpiyatları'nda bu ülkenin gençleri bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de yapımı tamamlanan, resmi açılışı henüz yapılmamış yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katıldı. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı. Bakan Osman Aşkın Bak, açılışın ardından Osmangazi Millet Bahçesi'nde Amatör spor kulüplerinin başkanları ile bir araya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, 2032'de gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile Türkiye'nin organize edeceğini ifade etti.
"Bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak"
Açılışta konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "İnşallah, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu ülkenin gençleri bayrağımızı göndere çektirecek ve bizleri gururlandıracak. Yine, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Burada da yaptığımız stadyumların önemi var. İşte bu model tesisler bize uluslararası organizasyonlar yapmayı sağlıyor. Bütün bunların içerisinde sporun içerisinden gelen Cumhurbaşkanımız var, onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.
"Yolu açın Murat kurum ve İsmet Yıldırım geliyor"
AK Parti Beledilerinin hizmetlerinden bahseden Bakan Aşkın Bak, "Hizmet siyasetiyle ve eser siyasetiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere ak belediyecilik gelecek, Cumhur İttifakıyla beraber bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şöyle tamamlayayım; Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır, dünya sana düşman olsa da Ümraniye, İstanbul ve Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Yolu açın Murat kurum ve İsmet Yıldırım geliyor" ifadelerini kullandı.
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