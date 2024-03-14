Bakan Özhaseki: 'Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Özhaseki: 'Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöp dağlarıyla ilgili eleştirilerde bulunarak CHP'li belediyeleri suçladı.

14.03.2024 18:42  Güncelleme: 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Özhaseki: "Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cami kadar yükselmiş çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda bile olmazdı. Suyumuz akmaz gece 3'e zemberekli saati kurardık. Azıcık da olsa evdeki kaplarımızı suyla dolduralım diye" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Mamak ilçesini ziyaret etti. Mamak Mutlu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hak sahipleriyle buluşan Bakan Özhaseki, vatandaşlar ile hasbihal etti. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhakesi, depreme karşı önlem alınması gerektiğini ifade etti.

"Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı"

İstanbul'da geçirdiği öğrencilik yıllarını hatırlatan Bakan Özhaseki, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyeleri eleştirerek, "Cami kadar yükselmiş çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda bile olmazdı. Suyumuz akmaz gece 3'e zemberekli saati kurardık. Azıcık da olsa evdeki kaplarımızı suyla dolduralım diye. Ne kadar akarsa ne kadar doldurabilirsek elimizi yüzümüzü onunla yıkamaya çalışalım" ifadesini kullandı.

"Mayıs'tan itibaren her ay 10-15 bin konutu vermeye devam edeceğiz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hatırlatan Bakan Özhaseki, depremin yıkım etkisini dile getirerek, "Bu işin manevi tarafını ölçecek bir alet daha icat olmadı. Her ocak emin olun hala gözyaşı tütüyor. Bir taraftan orada gayret ediyor ve evler yaptırıyoruz ki 19'undaki dağıtacağımız evlerle 75 bin konut orada vermiş olacağız. Beşinci aydan itibaren de her ay 10 bin ve 15 bin konutu vermeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi gece gündüz orada arı gibi çalışıyoruz" diye konuştu.

Mutlu Mahallesi birinci etapta 460 civarında konut ve işyeri yapıldığına dikkati çeken Bakan Özhaseki, "Biz buranın ikinci ve üçüncü etabını devam ettireceğiz. Yoksa işimiz yarım olur. Merak etmeyin. Belki daha önceden 'sizler yaparsanız biz planlamayı yapalım, yardımcı olalım' denmiş olabilir ama şu gelinen aşamada sizlerin bunu yapacak bir maddi imkanı olmadığı için bizler buradaki ikinci ve üçüncü etabı yapacağız. Buradaki vatandaşlarımızla da tek tek anlaşarak, aynı şekilde aşağıdakiler gibi konutlarını vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın arkadaşlar" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: 'Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Provokatif işler ve çamur atma eylemleriyle uğraşıyoruz
    19:48 CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Provokatif işler ve çamur atma eylemleriyle uğraşıyoruz

    CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, bu tip provokatif işlerin her seçim öncesinde yaşandığını belirterek, bundan medet umanların başarısız olacaklarını söyledi. Ayrıca, Yücel, ekonomik durum, işsizlik ve seçim güvenliği konularında da açıklamalarda bulundu.


18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:08 Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 19:48:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki: 'Çöp dağları CHP'li belediyelerin umurunda olmazdı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement