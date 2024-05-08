Politika

Bakan Özhaseki: "Depremden bu zamana kadar 76 bin kadar konutu teslim ettik"

Bakan Özhaseki: "Türkiye genelinde 1240 yerde şantiye alanımız var"

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde 1240 şantiye alanı olduğunu ifade ederek şu ana kadar 76 bin konutu teslim ettiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. İlk olarak Antakya ilçesi EXPO yerleşkesinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Bakan Özhaseki programına şehrin farklı noktalarında bulunan şantiye alanlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özhaseki, 'Hatay İl Koordinasyon Toplantısı' için Mustafa Kemal Üniversitesi'ne geldi. Türkiye genelinde 1240 şantiye alanının olduğunu belirten Bakan Özhaseki, şu zamana kadar 76 bin konutu teslim ettiğini söyledi.

"Depremden doğrudan ve dolaylı olarak 14 milyon insan etkilendi"

Türkiye'nin 15 ay kadar öncesine kadar büyük bir felaketle karşı karşıya geldiğini söyleyen Bakan Özhaseki, Hatay'da, 9 saat arayla uzun süren 2 tane şiddetli deprem olduğuna değinerek "Bundan dolaylı veya doğrudan etkilenen insan sayısı 14 milyonu buldu. 18 tane şehrimizde de hasar var. Yapılan tespitlerde ara ara bu sayılar düşebilir ama ortalama 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü biz de de tescil etmiş olduk. Ülke olarak çok şükür büyük bir milletiz. Böyle bir milletin ferdi olmak ve üyesi olmak hepimiz için şereftir" dedi.

"Türkiye genelinde 1240 yerde şantiye alanımız var"

Türkiye genelinde 1240 yerde şantiye olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, AFAD'ın şu ana kadar bize toplam deprem bölgelerinde bildirmiş olduğu hak sahipliği sayısı 400 bin civarında konut ve 40 bin civarında da iş yeri olduğunu belirterek "Mahkemelik durumlar nedeniyle arada sayılar değişiyor veya süreler uzatılıp yeni müracaatlar alınıyor. Bu sayının 500 bine doğru yaklaşacağını kabul ediyoruz. Biz bakanlık olarak 500 bin civarında konut ve iş yeri yapma planlamalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde şu anda 1240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz. Genel olarak 1240 yerde şantiyemiz var. Hatay merkezde bugün arkadaşlarımız 68 yerde şantiyemizin olduğunu söylediler.

"Depremden bu zamana kadar 76 bin kadar konutu teslim ettik"

4 bin 333 tane de köyde hasar olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki,"Bu köylerde önce normal inşaatlarımız devam ederken, deprem konusundaki uzman hocalarımızın tavsiyesiyle çelik evlere başladık. O çelik evlerimiz de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 76 bin kadar konut teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay 10 bin, 15 bin ve 20 bin civarında bitirebildiğimiz evlerin kuralarını çekip, onları da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu yılsonunda 200 bini bulmuş olacağız. 400 bin civarında hak sahibinin 395 bin konut için bir ay içerisinde ihalesini yapacağız. Bunlara da en fazla bir yıl gibi bir süre veriyor. Ufak tefek aksamalar olabilir ama büyük ihtimalle gelecek sene ortası veya güz ayları gibi bütün konut ve iş yerleri için hak sahiplerinin tamamının haklarını inşallah bitirmiş ve teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.