Politika

Bakan Özhaseki: " Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14.2 milyar TL'yi Hatay için kullanacağız"

HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, YSK'nın aldığı kararın hayırlı olmasını dileyerek Dünya Bankası'ndan elde edilen 14.2 Milyar TL'lik kredinin Hatay'da kullanılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. İlk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özhaseki ardından Antakya ilçesi EXPO yerleşkesinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Bakan Özhaseki, belediye ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Şimdi de inşallah belediyemizin de desteğiyle birlikte çok daha hızlı bir vaziyette yaraları sarmaya devam edeceğiz"

Daha önce planlanmış bir iftar programı için Hatay'a geldiklerini dile getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, YSK'nın aldığı kararının hayırlı olmasını dileyerek "Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığımız kararla bir kere daha Hatay'ımıza alınan bu kararların hayırlı olması dileğinde bulunuyorum. Allah utandırmasın, bundan sonra tabii ki hizmet dönemi. Eskiler şöyle söylerlerdi; seçim biter, geçim başlar. Evet, bu geçimin en güzelinin yapılacağı günlerdeyiz şimdi. Herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, önümüzdeki günlerde Hatay'da eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız. Bunun çabası içerisindeyiz. Depremde en fazla zarar gören şehrimiz Hatay'dı. Herkes biliyor bunu. 254 bin civarında konutumuz yerle bir oldu. 55 bin kadar da iş yerimiz. Yani bağımsız birim olarak bakıldığı zaman 310 bin civarında Hatay'ımızda hem konut, hem iş yerleri yerle bir oldu. Müthiş bir acı bu kolay değil. Binlerce kardeşimizi de toprağa verdik. Allah onlara rahmet etsin. Allah geride kalanlara sağlık, sıhhat versin. Bize düşen bu hasarın altından kalkabilmek. Bir an önce yaraları sarabilmek. Asrın afeti olarak gördüğümüz bu belayı asrın dayanışmasına döndürebilmek. Onun içindir ki gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Bir taraftan tabii ki biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün ekibimizle birlikte Hatay'dayız. Diğer deprem bölgelerimizdeyiz. Ama bunu da söylemekte fayda var. Hakkı teslim etmek açısından. Sağlık Bakanlığımız burada, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız bütün ekipleriyle birlikte buradalar. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Üstlerine ne düşüyorsa bir dayanışma içerisinde bu işi beraberce götürüyoruz. Şimdi de inşallah belediyemizin de desteğiyle birlikte çok daha hızlı bir vaziyette yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, Dünya Bankası'ndan temin ettikleri 14. 2 Milyar TL'lik krediyi Hatay'ın inşası için kullanacaklarını belirterek "Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14.2 Milyar TL'yi Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. İnşallah en güçlü firmalar alacak ve bizim istediğimiz şekilde hızlı davranıp bir an önce bitireceğiz. Bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu inşaatlarımız bittikçe de hak sahiplerine bunları da dağıtmaya devam edeceğiz. Herhalde her ay bir kaç bin konutu da Hatay'da dağıtırız. Orada vatandaşlarımız da tabii ki normal iskan etmeye başladıklarında da hayatta normalleşmeye başlar. Bizim bütün planımız ve programımız; gelecek sene ortası veyahut da güze kadar Hatay'daki bütün hak sahiplerinin hem evlerini hem iş yerlerini bitirip verebilmek. Bunun manası şu değil. Bütün evleri o zaman teslim edeceğiz anlamına gelmiyor. Zaten şimdi teslim ettiğimiz binlerce konut var. Her ay konut vermeye devam edeceğiz. Ama en son hak sahibinin hakkı gelecek senenin belki de bir müddet sonuna doğru veya ortasına kadar sarkmış olacak ki bunlar da çok normal" ifadelerini kullandı.