Bakan Özhaseki Karabük'te
KARABÜK - Bir dizi ziyaret ve program için Karabük'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Özhaseki, Vali Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Özhaseki, valilik makamında Vali Yavuz ve diğer protokol üyeleri ile görüşerek, Vali Yavuz'dan Karabük hakkında brifing aldı.
Bakan Özhaseki daha sonra beraberindekilerle birlikte Engenekon Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi Proje alanında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan "İlk evim ilk işyerim proje" alanını da inceleyen Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, İl Başkanı Salt, Başkan Adayı Çetinkaya ve partililerle Kemal Güneş Caddesi'ndeki esnafları gezdi. Esnaflarla sohbet eden Bakan Özhaseki, Başkan Adayı Çetinkaya'ya destek istedi.
Bakan Özhaseki esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, bilgi aldı. İl Başkanı Salt, Bakan Özhaseki'ye rölyef resim hediye etti.
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
Fuat Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay, Küba'nın depremlerin ardından Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti. Görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirterek, partililere teşekkür etti ve Türk insanının hakkını savunmalarından dolayı duyulan şükranı dile getirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu belirterek, "Şu anda bile hareketli 500'e yakın fay hattı var. Nerede, ne zaman, hangisinin kırılacağını bilme ihtimalimiz yok" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde kara işgaline katılan birlikleri ziyaret ederek saldırı hazırlığı yaptıklarını ima etti. Gallant, insani yardımların Hamas'a değil sivillere ulaşmasının sağlanacağını savundu. Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz uluslararası çevrelerin endişesini artırıyor.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili bir istek ve talebi olması durumunda ilgili belediye başkan adaylarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli bir pozisyon alabilme imkanını İmamoğlu'ndan almak adına birleşmeleri çağrısında bulundu.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde yakalanan 8 dilencinin üzerinden toplam 6 bin 272 lira çıktı. Dilencilere para cezası uygulandı ve vatandaşlardan gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım yapmaları istendi.
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