Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Gaziantep'te koordinasyon toplantısına katıldı

Bakan Özhaseki, "Sokaklar eski haline dönecek, çocuklar cıvıl cıvıl oynayacak"

"Hak sahibi olan vatandaş da hakkımız size helal olsun devletimize deyince kadar buralardan çıkmayacağız"

GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te il genel koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Özhaseki, "Sokaklar eski haline dönecek, çocuklar cıvıl cıvıl oynayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesinde, Vali Kemal Çeber, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanımız geldiğinde bunların teslimatlarını yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te katıldığı "Koordinasyon Toplantısı" programı sonrası basın açıklamasında bulundu. Bakan Özhaseki, 25 bin kadar konutun inşaatına 8-10 ay kadar öncesinde başladık. Bunların bir kısmı bitti. 11 bin tanesinin inşaatı kesin kabul aşamasında, birkaç gün içerisinde veya 10-15 gün içerisinde Cumhurbaşkanımız geldiğinde bunların teslimatlarını yapacağız. Geriye kalanları da 3-5 ay içerisinde bitireceklerini söyledi.

"Köylerde de çelik evlere başlıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bugün Gaziantep'imizde depremden bu tarafa yapılan işleri bir kez daha gözden geçirmek eksiklerimiz varsa onları giderebilmek amacıyla bir toplantı tertip ettik. Sabah Nizip için önemli olan birkaç yıldır emek verdiğimiz, finansını temin ettiğimiz, projeleri üzerinde çalıştığımız atık su arıtma tesisinin de açılışını gerçekleştirdik. İnşallah çevreyi kirletmeden bütün Gaziantep'imizin her bir köşesinde cennet gibi bir ortam oluşturmanın da gayret içerisindeyiz. Onun mutluluğunu yaşadık. Tabii ki şimdi de burada gerek köy muhtarlarımızla, gerek sivil toplum örgütümüzün ileri gelenleriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Özetle Gaziantep için söylenecek olursa toplamda 25 bin kadar konutun inşaatına 8-10 ay kadar öncesinde başladık. Bunların bir kısmı bitti. 11 bin tanesinin inşaatı kesin kabul aşamasında. Birkaç gün içerisinde veya 10-15 gün içerisinde Cumhurbaşkanımız geldiğinde bunların teslimatlarını yapacağız. Geriye kalanları da 3-5 ay içerisinde bitireceğiz. Köylerde de çelik evlere başlıyoruz. Eksik olan ilçelerimizin sayıları tek tek belirleniyor, yer tespitleri yapılıyor. Buralarda çelik karkas üzerine daha önce standardını belirlediğimiz köylerimizin de inşaatına başlıyoruz. Onlar da 6-8 ay gibi bir süre içerisinde tamamıyla bitmiş olacak. Yani özetle şunu söylemek istiyorum, burada hasar büyüktü. Yıkılan ne kadar evimiz dükkanımızı iş yerimiz varsa bunların hepsini gerek şu önümüzdeki bir ay içerisinde yapacağımız teslimatta gerekse 2024 yılı içerisinde bitecek olan tüm inşaatlarımızla hak sahiplerimizin tamamının hakkını vermeyi düşünüyoruz. İnşallah bunları da bitirmiş oluruz. Şimdi içerde ara ara arkadaşlarımızın gerek hak sahipliği ile ilgili gerekse başka türlü söyleyecekleri vardı, itirazları vardı, onları dinledik. O konuda üzerimize düşeni yapacağız zaten ama şunun altını bir kere çizelim, büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. AFAD Başkanımızın sözü dünya üzerindeki en büyük depremde evet ikiz bir depremde bu naçizane tarih okumaları yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek ve gelmiş olan en büyük felaketle karşılaştık ve hasarda çok fazlaydı. 850 bin bağımsız birim kolay değil ve muhatap olduğumuz tüm yabancı misyon şeflerinin tamamı bu hasarların yarısı veyahut da dörtte biri bizde olsaydı altından kalkamazdık diye ifade ettiler. Hepsi de Avrupa'nın ileri büyük, güçlü gelişmiş ülkeler olarak nam yapan ülkelerin sahipleri, bunları söylediler. Çok şükür. Biz şu anda 307 bin konutun, iş yerinin işlerine başladık, yolunda gidiyor, geriye kalanlar da zaten yerinde yaparım diyenlerin müracaatıyla tamamlanacak konutlar. Çok kısa süre içerisinde birçok şehrimizde hayat yeniden başlayacak. O ekonomik canlılık olacak, sokaklarda cıvıl cıvıl çocuklarda koşacak bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün de burada yaptığımız toplantıda biz kendi eksiklerimizi gördük. Arkadaşlarımızın eleştirilerinden çok istifade ettik. Onlar da gidermek için gayret edeceğiz. Dersimize çalışacağız ve en son hak sahibi olan vatandaş da hakkımız size helal olsun devletimize deyince kadar buralardan çıkmayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın arkadaşlar" diye konuştu.