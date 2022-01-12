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Bakan Soylu'dan muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi - Son Dakika

Bakan Soylu'dan muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

12.01.2022 22:09
Bakan Soylu'dan muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında terör örgütü PKK üyesi Volkan Bora ile sözlü olduğu ortaya çıkan ve samimi fotoğrafları medyaya yansıyan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. "Biz bu yaşananları görmezden gelemeyiz." diyen Bakan Soylu, muhalefet partisi liderlerine yüklenerek, "Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, PKK'lı terörist Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel ile ilgili grup toplantılarında tepki gösterilmediğini belirterek muhalefet liderlerini eleştirdi.

"LİDERLER BU ANLAYIŞI KABUL ETMİYORUZ DİYEMEDİ"

"Bu yaşananları görmezden gelemeyiz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Bugün ve dün grup konuşmalarını biraz izleyebildim. Ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kılıçdaroğlu ne de HDP 'Ya bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı kabul etmiyoruz' demedi. Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan muhalefete 'Semra Güzel' tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

"2009 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞ"

HDP'li Güzel'in terörist sözlüsünün fotoğrafını gösteren Bakan Soylu, "2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar." açıklamasında bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Semra Güzel, Muhalefet, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi - Son Dakika
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