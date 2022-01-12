Bakan Soylu'dan muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, PKK'lı terörist Volkan Bora'yla fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel ile ilgili grup toplantılarında tepki gösterilmediğini belirterek muhalefet liderlerini eleştirdi.

"LİDERLER BU ANLAYIŞI KABUL ETMİYORUZ DİYEMEDİ"

"Bu yaşananları görmezden gelemeyiz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Bugün ve dün grup konuşmalarını biraz izleyebildim. Ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kılıçdaroğlu ne de HDP 'Ya bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı kabul etmiyoruz' demedi. Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi." diye konuştu.

"2009 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMIŞ"

HDP'li Güzel'in terörist sözlüsünün fotoğrafını gösteren Bakan Soylu, "2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar." açıklamasında bulundu.