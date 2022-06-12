Hdp ve Dbp'nin İstanbul'daki Yürüyüşünde Olay Çıktı. İçişleri Bakanı Soylu, Dbp Eş Genel Başkanı Aydeniz'in Polise Yumruk Attığını İddia Etti

HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılması için bugün İstanbul Kadıköy'de yürüyüş yapmak istedi. Polis yürüyüşçülere izin vermeyince gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzü görünmeyen bir kadının polise yumruk atarken çekilmiş görüntüsünü paylaştı ve o kişinin DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz olduğunu iddia etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

Aralarında HDP ve DBP'nin de yer aldığı çok sayıda oluşum, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'a yönelik görüş yasağına dikkat çekmek için "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu. HDP ve DBP'nin bu kapsamda bugün Kadıköy'de yapmak istediği yürüyüşe iki partinin milletvekilleri de katıldı. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Yürüyüşçülerle polis arasında gergin anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayların ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yüzü görünmeyen bir kadının polise yumruk atarken çekilmiş bir görüntüsünü yayınladı. Soylu, polise yumruk atan kişinin DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz olduğunu iddia etti. Salihe Aydeniz'in ismini ve partisini yanlış yazan Soylu, paylaşımında, "Terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e, içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy'den gitmek isteyip direnenler gözaltında. Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor" dedi.

AKŞENER: HUZURUMUZ İÇİN ÇALIŞAN EVLATLARIMIZA EL KALDIRANLAR İÇİN ACİLEN GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konu ile ilgili sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Akşener, şunları kaydetti:

" Kadınlar Günü'nde bile gösteri izni vermeyenlerin ilginç bir şekilde göz yumduğu Kadıköy'deki terör propagandasında polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

DBP: SOYLU, İŞLEDİĞİ SUÇU GİZLEMEK İÇİN EŞ GENEL BAŞKAN'IMIZI HEDEF GÖSTERMEKTEDİR

DBP'de bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. DBP'nin açıklamasında, "Eş genel başkanlarımızın katıldığı Kadıköy'deki basın açıklamasına saldıran, vekillere ve halkımıza işkence yapan kolluğu bizzat yönlendiren Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, işlediği suçu gizlemek için Eş Genel Başkan'ımızı hedef göstermektedir. Hesap vereceksin" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada İstanbul Valiliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, HDP organizesinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisi alınmıştır.

Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

2911 sayılı Yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca grupları provoke ederek görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."