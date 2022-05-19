Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

19.05.2022 17:35
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde; Rusya- Ukrayna savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve insani yardımlar, terörle mücadele konuları değerlendirildi" denildi.


Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Ukrayna, İtalya, Rusya, Politika, Son Dakika

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