Bakan Soylu, selin ağır tahrip verdiği Kozcağız'da

Bartın'da etkili olan kuvvetli yağışın ağır tahrip verdiği yerlerden birisi de Kozcağız beldesi oldu. Beldede üç katlı bir ev sel sularına dayanamayarak yıkıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kozcğız beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bölgede inceleme yaparak ilgili kurumların yetkililerine talimat verdi.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Kozcağız, Bartın, Politika, Son Dakika

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