Bakan Süleyman Soylu'dan seçim gecesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: İstihbaratlarımız var, talimat verildi - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu'dan seçim gecesiyle ilgili çok konuşulacak çıkış: İstihbaratlarımız var, talimat verildi

19.05.2023 13:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda seçimlerin gerçekleştiği 14 Mayıs gecesine ilişkin çok çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. "İstihbaratlarımız var" diyen Soylu, "O gece ortalığın karıştırılmasının temin edilmesi için talimat verildi" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerin gerçekleştiği 14 Mayıs gecesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"ORTALIĞIN KARIŞTIRILMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ"

O geceye ilişkin ellerinde istihbarat raporları olduğunu belirten Bakan Soylu, " Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve terör örgütlerinin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi hususunda talimat var. O gece ortalığın karıştırılmasının temin edilmesi için talimat verildi. Ana muhalefet partisinin o gün ve ondan önceki bütün değerlendirmeleri 'O gece hırsızlık yapılacak, ona göre de AK Parti ve Cumhurbaşkanı kazanırsa karıştırılacak' şeklindeki bütün dayanakların alt zemini oluşturulmaya çalışıldı" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Seçim sonucunda Milet İttifakı'nın parlamenter sisteme geri dönme anlayışına millet geri dönmek istemediğini söyledi. Millet dedi ki 'Siz 15 Temmuz'un faillerini tekrar devlete getireceksiniz, ben bunu kabul etmiyorum.'

"MİLLİYETÇİ, SAĞCI BİR OCAK KURMA TEŞKİLATINA GİRİŞMİŞLER"

Ben HDP ile iş birliğini tehlikeli olarak görüyorum. HDP- PKK bandında, aynı zamanda Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Mehmetçik'imizi geri çekip o bölgeyi güvenli bölgeden kaldırıp o bölgeyi terör devleti haline getirme anlayışını, FETÖ'nün tekrar devlete gelme anlayışını, bunların tamamını milletimiz reddetti. Elbette yüzde 44-45 bunu kabul etmiş olabilir. Seçimlere giderken CHP, PKK ile, Kandil ile yakınlaşmasının faturasını gördü. Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak, başına da Kaftancıoğlu'nu getirecek. Milliyetçi, sağcı bir ocak kurma teşkilatına girişmişler. Bunların hepsi acınasıdır.

"SEÇİM GECESİ TÜRKİYE'Yİ YANILTTILAR"

CHP ve onun bileşenleri çok net şekilde bu türbe ziyaretlerinden vazgeçti. Seçimin ortasında daha ziyade Kandil siyasetinin argümanını ortaya koydu ve bundan çekinmedi. Murat Karayılan ne söylüyorsa Kılıçdaroğlu aynısını söyledi. Belediye başkanları seçim gecesi çıkıp 'Biz kazandık' diyerek Türkiye'yi yanılttılar. İlk gelen veriler hep kırsaldan geliyor, bu yıllardan beri böyle. Kırsal kesimde de AK Parti öndedir, şehir merkezleri gelince birbirine yakınlaşmaya başlar. Özür dilemesi lazım. Ben İçişleri Bakanı'yım, o gün açıklama yaptığımı gördünüz mü? Seçimin güvenliğiyle birebir ilgili biriyim.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÖZÜR DİLEMELİ"

CHP ve bileşenleri seçime şaibe koymak istiyor. 2 belediye başkanı çıkıp özür dilemeli. Ekran yüzü kim? Türkiye'yi bu konuda tahrik etmeye çalışan kim? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. 2. turda milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızı seçeceğine inanıyorum. Farkın açılabileceğine inanıyorum.

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Süleyman Soylu, 14 Mayıs, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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