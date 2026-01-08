Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Bugün, 1994'teki İSKİ skandalının daha büyüğüne şahit oluyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1994 İstanbul yerel seçimleri öncesindeki İSKİ skandalına atıfta bulunarak, "Bugün konuştuğumuz rakamlar, o dönemle kıyaslanamayacak kadar büyük. O günün yolsuzluğu ve usulsüzlüğü gizlenmeye çalışılıyordu. Bugün ise hiçbir perdeleme ihtiyacı bile duyulmadan, baklava kutularında paraların el değiştirdiği, rüşvetin ve hırsızlığın alenileştiği bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

Antalya'da çeşitli temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programının son bölümünde AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Tekin, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda atılan adımları örneklerle anlatarak geçmiş ile bugün arasındaki farkları aktardı.

"2002'de öğretmenler farelerin gezmediği okulları hayal ediyordu"

Tekin, konuşmasının başında 3 Kasım 2002 öncesine dikkat çekerek, "Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için mektuplar projesi başlatıyor. 'Gelin Cumhuriyet'in yüzüncü yılına mektuplar yazalım' diyor. Öğretmenler yazıyor, idareciler yazıyor. Mektupların birinde bir öğretmenimiz, 'İnşallah bir gün koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilirim' diyor. Bu milattan önce falan değil, 2002'de yazılmış bir mektup. Bir başka mektupta bir öğretmen, 'İnşallah çocuklarımız tuvalet için okulun dışına çıkmak zorunda kalmaz' derken, başka bir öğretmen, 'İnşallah Cumhuriyet'in yüzüncü yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim' diyor. Bu ne demek? 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyor demek" dedi.

"Bugün dünyada dersliklerinde akıllı tahta bulunan tek ülke Türkiye"

Bakan Tekin, 20 yılda eğitim altyapısının geldiği noktanın uluslararası raporlarla kayıt altına alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"UNDP diyor ki, dünyada bütün dersliklerinde akıllı tahta bulunan ve hepsinin internet erişimi olan tek ülke Türkiye'dir. Bundan yirmi yıl önce 'bir tane bilgisayarımız olsun' denilen okullar bugün etkileşimli tahta ve EBA erişimine sahip.Dünyanın en büyük eğitim içerik ağını kullanabilir hale geldik."

"Derslik ve öğretmen sayısında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"

Antalya özelinde de veriler paylaşan Bakan Tekin, "2002 seçimlerinden önce Antalya'da 9 bin 406 derslik varmış. Bugün 2025-2026 yılı için sayı 23 bin 658. Cumhuriyet döneminde yapılan dersliklerin 2,5-3 katını yaptık. Öğretmen sayısı 12 bin 947'yken bugün 38 bin 648" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı belediyesi olmayan ilçelerde sorun yaşıyoruz"

Yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarındaki rolüne değinen Tekin, "Biz okul yapacağız da nereye yapacağız? Birinin arsa üretmesi lazım. Cumhur İttifakı belediyesi olmayan ilçelerde sorun yaşıyoruz. Muratpaşa örneğinde arsa üretmiyorlar. Bir belediye düşünün; okul arsasının küçük bir köşesinde hissesi var diye dava açıyor. Böyle mantık olur mu?" diye konuştu.

"1994 yerel seçimleriyle aynı tabloyu yaşıyoruz"

Bakan Tekin, konuşmasının son bölümünde 1994 İstanbul yerel seçimlerini hatırlatarak, "Tarih tekerrürden ibaret derler ya bugün burada bulunanlar hatırlayacaktır. 31 Mart 1994 yerel seçimleri. Gazetelerin 'Refah depremi' manşeti attığı ve sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönem. O günlerle bugün arasında o kadar büyük benzerlik var ki. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarının özel ilişkiler için kullanıldığı, kamuoyu tarafından 'İSKİ skandalı' olarak bilinen ağır bir yolsuzluk sürecinden geçiyordu. Şimdi de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta bir farkla: Bugün konuştuğumuz rakamlar, o dönemle kıyaslanamayacak kadar büyük. O günün yolsuzluğu ve usulsüzlüğü gizlenmeye çalışılıyordu. Bugün ise hiçbir perdeleme ihtiyacı bile duyulmadan, baklava kutularında paraların el değiştirdiği, rüşvetin ve hırsızlığın alenileştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bir tarafta ayyuka çıkan yolsuzluk ve aymazlık, diğer tarafta insanların evlerinde bir damla suya muhtaç olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. 1994 ile kıyaslandığında bizim omuzlarımızdaki yük çok daha ağır. Bizim derdimiz siyasi zafer kazanmak değil. Bizim derdimiz bu milletin, vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde müreffeh, adil ve huzurlu bir ülkede yaşamasıdır" dedi.

Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yargı süreciyle ilgili tartışmalara da değinerek, "İddianamede 'cumhurbaşkanı olmak için çete kurdu' denmiyor. Diyor ki, 'kamu kaynaklarını kendi siyasi ikbali için kullanıyor'. Kendi hesabınız için vatandaşın suyundan, ulaşımından, bütçesinden feragat ederseniz bunun adı yetim hakkını yemektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA