Bakan Tekin Cemevi Ziyareti Gerçekleştirdi

07.04.2026 18:10
Milli Eğitim Bakanı Tekin, cemevi ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şahinbey ilçesi Killik Mahallesi'ndeki bir cemevini ziyaret etti.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ve yakın coğrafyanın korunabilmesi için birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunu devam ettirecek, bütün dünyaya meydan okunacak adımlar atılması gerektiğini aktaran Tekin, "AK Parti 2001'de kurulurken Cumhurbaşkanımız Türk toplumunu bölen, ayrıştıran ötekileştiren ne kadar yasak varsa hepsini kaldıracağını ifade etmişti." dedi.

Tekin, Türk bayrağının altında yaşamaktan onur duyan ve bu bayrağın dalgalanmasından gurur duyan herkesle çalışacaklarını, sorunları birlikte çözüp aşabilecek çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının bu kapsamda çok önemli bir adım olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"İstanbul'da bir grup dede ile sohbetimiz vardı, son 100 yıl içinde en önemli adımlardan biri olduğunu söyledim, o düzeltti '500 yıl içindeki en önemli adım.' dedi. Bu adımın içini dolduracak işler yapmakta bize düşer. Bakanlık bünyesinde biz yapabileceğimiz şeyleri sıraladık, 2 yıl önce Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla başlattığımız çalışmayla önce programlarımızı, okul müfredatımız içinde birlik ve beraberliğimize zarar verdiğini düşündüğümüz ifadeleri ayıkladık, yeni hususlar ekledik ve müfredat içinde çocukların dini inançlarını öğrenebilecekleri yeni dersler ekledik. Bunu yaparken de çocukların mahremiyetine, bu anlamdaki hassasiyetine azami derecede dikkat gösterdik."

Tekin, Türkiye'de dede ve zakir eğitimleri konusunda yaşanan sorunları aşmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce modüller tanımladıklarını, yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Bakan Tekin daha sonra Öğretmen Odası buluşmaları kapsamında Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

