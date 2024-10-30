Bakan Tekin'den CHP'ye Tepki - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin'den CHP'ye Tepki

Milli Eğitim Bakanı Tekin, mülakat sürecindeki eylemlerle ilgili CHP'yi eleştirdi.

30.10.2024 13:41
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li milletvekillerinin bakanlık önündeki oturma eylemine ilişkin, "Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri, avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Doğru şey değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, CHP'li milletvekillerinin öğretmen atamalarındaki mülakat süreciyle ilgili bakanlık önünde yaptıkları eylemle ilgili soru üzerine, "Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiyem şu; öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde, bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri, avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Doğru şey değil. Öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla, haysiyetleriyle oynamasınlar. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa komisyonlarla ilgili, gerekli itiraz sürecini yürütsünler; zaten gerekeni yaparız. Kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ama ellerinde malzeme olmayan insanlar başkalarının duygularıyla oynuyorlar, bu ahlaki açıdan problemli bir yaklaşım" dedi.

'MİLLETVEKİLİ OLARAK RANDEVU İSTESİNLER'

CHP'den randevu talep edilirse olumlu yaklaşıp yaklaşmayacağı sorulan Tekin, "Parti içerisinde birilerine 'Oynasınlar' diye verilen makamları, koltukları parti içerisinde oyuncak yapsınlar, orada oynasınlar. Partinin dışında oyuncakların şarjı bitiyor, onlarla oynanmıyor. Bizden randevu istiyorlarsa, milletvekili olarak randevu istesinler. Oyuncaklarıyla gelip, başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Verdikleri ünvanlar, parti içi ünvanlar; benden o ünvanla randevu isteyen kişiye randevu vermeyeceğimi söyledim. Demokrasi çalışmış bir insanım, siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Yasamanın, milletvekillerinin bu anlamda önemine dikkat çeken bir akademisyenim. Bir milletvekili olarak randevu istediklerinde kapım ardına kadar açık, 'Parti içerisinde oynasınlar' diye verilen oyuncak ünvanlarla benden randevu isterlerse ona kapım kapalı, daha önce de söylemiştim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den CHP'ye Tepki - Son Dakika

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