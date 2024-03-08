Bakan Tekin'den Erzurum için proje talebi

Politika

Bakan Tekin "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" projesine ilk talebi yazdı

Bakan Tekin:

"Cumhurbaşkanımızdan da Erzurum için proje önerisi alacağız"

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna ilk kez açıklanan "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" çalışmasının ilk projesini sundu.

İl Başkanlığı binasında yapılan proje sunum toplantısında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçim sürecinde ve sonrasında katılımcı demokrasi adına farkındalık oluşturmak için hazırladıkları "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" çalışmasını tanıtmak ve ilk projeyi de Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'den almak ve sisteme göndermesi için bir araya geldiklerini ifade etti.

"Siyasal katılım sadece oy kullanmak, partiye üye olmak değildir"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, iki gündür Erzurum'da ve ilçelerde yerinde tespitler yaptıklarını, seçim çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek, " Oltu, Olur, Uzundere ve Tortum'da bulunduk. Aday arkadaşlarımızın kampanyalarına destek verme çalıştık, SKM açılışları yaptık, vatandaşla sohbet ettik. Başta muhtarlar olmak üzere sivil toplum örgütleriyle beraber kanaat önderlerini dinledik. İlçelerin problemleriyle ilgili tespitlerimizi yaptık. Daha önce Erzurum'da SKM açılışı için buraya geldiğimde bir şeyi tartışmaya açmıştım. Akademik olarak siyaset bilimi benim çalışma alanım. ve siyasetin ana unsurlarından bir tanesi de siyasal katılım. Siyasal katılım dediğimiz şey seçmenlerin sadece oy vermesi ya da bir siyasi partiye üye olması değil kuşkusuz. Siyasal katılım seçmenlerin vatandaşların şehirle ilgili yaşadıkları bölgeyle ilgili, ülkeyle ilgili fikirlerini paylaşabilecekleri bir zeminin oluşması da bir parçası. Biz bu anlamda Erzurum'da fikri olan herkesin Erzurum'la ilgili düşüncesi, kanaati olan herkesin siyasete katılmasını, yerel yönetimlere katılmasını arzu ediyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan da Erzurum için proje önerisi alacağız"

Kendisinin yıllardır teorik olarak çalıştığı bu konuyu AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan rica ettiğini ve farklı bir SKM fikrini paylaştığını ifade eden Bakan Tekin, "Erzurum'da yaşayan herkes ilçesi ya da büyükşehirle ilgili olarak bir fikri varsa paylaşsın. Biz bu fikirleri, bu projeleri değerlendirelim. Uygulanabilir şehir için faydası olduğuna inandığımız projeleri seçelim. ve bu projeleri büyükşehir belediye başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, belediye başkanı seçildikten sonraki hayata geçirecekleri projelerin arasına alalım diye düşünmüştük. Aynı zamanda bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da eğer ilgili arkadaşımız bu projenin koordinesinde görev almak istiyorsa proje büyükşehrin projesi büyükşehirde, ilçe belediyelerinin projesi ilçe belediyelerinde bir anlamda gönüllü proje koordinatörü olarak bulunsun istemiştik. Sağ olsun AK Parti teşkilatımız bunu hayata geçirdi. Bana söylediklerini de heyecanlandım gerçekten. Ben bunu Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, Türkiye'de seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 16 Mart 2024 günü Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde, Erzurum mitingi için. Bu projeyi de kendisine, belki Erzurum'la ilgili kendisinden de bir fikir alıp bu anlamda bir projesini onun da kayıtlara getirmesini talep ederiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" sistemine ilk girişi yaptı ve " Erzurum Lisesi'nin çok daha başarılı olması, eski ihtişamlı günlerine dönmesi, Türkiye'deki en başarılı ve örnek gösterine liseler arasında gösterilmesi, bünyesine katılan eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi ile birlikte güzel bir lise olmasını talep ediyorum" diye not düştü. Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat ve AK Parti teşkilat yöneticileri katıldı.