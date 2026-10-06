Bakan Tekin: En büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek

ŞEMDİNLİ'YE GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'deki programının ardından Şemdinli ilçesine geçti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tekin, burada partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ile AK Parti ilçe yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Tekin, eğitim yatırımlarından 'Terörsüz Türkiye' sürecine kadar çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

'DOLU DOLU İKİ GÜN GEÇTİ'

Şemdinli'yi özellikle programına aldığını belirten Bakan Tekin, Derecik ilçesine yapmayı planladıkları ziyareti ise bir sonraki programa bıraktıklarını söyledi. Yüksekova'ya geçeceğini kaydeden Tekin, Hakkari'deki ziyaretlerinin hem eğitim öğretim süreçlerinin planlanması hem de 'Terörsüz Türkiye' süreci açısından önemli olduğunu ifade etti. Tekin, "Yaklaşık bir hafta önce il başkanımız, ilçe başkanımız ve belediye başkanımız bizi ziyarete geldiler. Bu üç ilçeyi ziyaret etmemizin hem eğitim öğretim süreçlerini planlamak açısından faydalı olacağını hem de 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yapılanları paylaşmak anlamında faydalı olacağını söylediler ve bizi davet ettiler. Biz de Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filmindeki bir replikte olduğu gibi sabahleyin kalktık, geldik buraya. İki gün Hakkari'de problemleri dinliyoruz, yapılacaklarla ilgili kararlar alıyoruz ve 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili de dilimiz döndüğünce vatandaşlarla sohbet edip, onları dinliyoruz. Dolu dolu iki gün geçti. Ev sahipliklerinden dolayı Hakkari il teşkilatımıza, valimize ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'OECD ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'deki çocukların gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla aynı eğitim koşullarına sahip olması yönündeki talimatından hareketle çalıştıklarını belirten Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim göstergelerinde önemli mesafe aldığını söyledi. Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatı, dünyada gelişmiş ülkelerdeki çocuklar hangi koşullarda eğitim alıyorlarsa bizim çocuklarımız da en az onlar kadar iyi koşullarda eğitim almalı, en az onlar gibi eğitim göstergeleri açısından dünyada örnek gösterilecek yerde olmalı şeklindeydi. Bu talimatından hareketle 22-23 yılda çok yoğun bir çaba sarf ettik. OECD 2025 Eğitime Bakış Raporu yayınlandı. Bu raporda Türkiye, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası göstergeler açısından OECD ortalamasının üzerine çıktı" diye konuştu.

'İNSANLAR ÖZGÜRCE YAŞAYAMIYORSA YATIRIMLARIN ANLAMI YOK'

Bakan Tekin, "Kendilerini etnik ya da dini olarak tanımlama özgürlükleri, yaşama hürriyetleri, dini inanç ve ibadet hürriyetleri gibi konular yoksa bu konuştuğumuz şeylerden toplumsal bir memnuniyet üretme ihtimalimiz zayıf. Ne kadar çok yatırım yaparsanız yapın, insanlar eğer atalarının, dedelerinin köyünden, toprağından zorla başka yerlere gönderiliyorsa o köyde okul yapmış olmanın hiçbir faydası yok. Dolayısıyla bizim yaptığımız hizmetler, konuştuğumuz kamu yatırımlarının anlamlı olması için, vatandaş üzerinden memnuniyet üretmesi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi için daha önce atılması gereken başka bir adım var. O adım da bu ülkede insan haklarını, adaleti, birlik ve beraberlik duygularımızı, aynı ülkenin vatandaşı olduğumuza dair algıyı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

'ON BİNLERCE GENCİMİZ HAYATINI KAYBETTİ'

Tekin, "Türkiye'nin son 50 yılda, dışarıdan bu milletin birlik ve beraberliğinden rahatsız olan mihrakların içimize soktuğu nifak tohumları, fitne fesat konusu yüzünden bu ülkede on binlerce çocuğumuz, gencimiz hayatını kaybetti. Bu ülkenin bazı bölgeleri, insanların özgürce yaşayabilecekleri bölge olmaktan çıktı. İnsanların özgürce seyahat edemediği, insanların insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerini özgürce kullanamadığı bölgeler oldu. Bu durumun kamu ve özel sektör yatırımlarını da sekteye uğrattı. Hal böyle olunca bu bölgelerdeki kamu yatırımları, bu bölgede özel sektörün istihdam amaçlı yatırımları uzun yıllar sekteye uğramış oldu. Böyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

'OHAL UYGULMASINI KALDIRDIK'

Türkiye'nin sorunun çözümü için daha önce de çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade eden Tekin, "AK Parti iktidarları döneminde siyasal anlamda, anayasal anlamda demokrasi ve insan haklarının konsolide olmadığı bir ülkede, ekonomik kalkınmanın olamayacağı realitesinden de hareketle Türkiye'nin tamamında insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devletini yeniden egemen kılacak bir dizi öneriyi AK Parti daha iktidara gelmeden kamuoyuyla paylaşmıştı. AK Parti, iktidara gelmesinin ardından bu yönde politikalar uygulamaya başladı. Hükümet kurulduktan hemen sonra, 30 Kasım 2002'de bu anlamda insan hakları ve demokrasi konusundaki en sıkıntılı düzenlemelerden birisi olan OHAL uygulamasını kaldırdık. Kürt sorununu kökünden çözecek süreçler başlatıldı. 2007-2014 süreçleri. Bunlar önemli süreçlerdir" dedi.

'YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI'

Bakan Tekin, "Nifak tohumları ekip nemalananlar, buradan siyasal ve ekonomik çıkar elde edenler, bu savaşın devam etmesinin, bu ihlallerin devam etmesinin kendileri açısından önemli olduğunu düşünen iç ve dış mihraklar ve onların uzantıları maalesef bu süreçleri sabote ettiler. Ümitle başladığımız bu süreçler bir manipülasyonla bir anda heder olup gitti. 2025 yaz aylarında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasıyla yeni bir süreç başladı ve temmuz ayında nihayetinde bir yasal düzenleme çıktı. Bu yasal düzenlemeden sonra ekonomik kalkınmayı da gösteren gelişmeler oldu. Eğer bu süreç sağlıklı bir şekilde devam ederse, çok kısa bir zamanda ülkemizin her bölgesi, ekonomik kalkınmada eşit düzeyde nasibini alacak düzeye gelecek" diye konuştu.

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/Şemdinli (Hakkari),