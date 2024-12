Bakan Tekin: Kriz ortamları, şiddet vakalarının artışını hızlandırdı

Politika

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaşadığımız salgın süreci ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında süregelen savaşlar ve çatışmalar, eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Savaşlar ve salgının yarattığı kriz ortamları, kadınları ve çocukları savunmasız bırakırken, şiddet vakalarının artışını da hızlandırmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplanan TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Tekin, kadının hayatın her alanında toplumun mimarı olduğunu ve kadını şiddetle susturan toplumların, kendi köklerine balta vurduğu söyledi. Tekin, "Kadının varlığı olmadan aile olmaz, aile olmadan da güçlü bir toplum inşa edilemez. Aileyi, toplumu ve nesilleri derinden yaralayan; toplumsal huzuru, adaleti ve geleceğimizi tehdit eden bu soruna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın şu ifadesi her şeyi özetlemektedir; ' Kadına şiddet, insanlığa ihanettir.' O yüzden kadına yönelik her türlü şiddet, adalete, merhamete ve insanlığın onuruna ihanettir. Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına göz yummayacağımız gibi bu mücadeleyi sadece yasalarla değil, zihniyet dönüşümüyle, topyekun bir seferberlik anlayışıyla çözebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda eğitimin hayati bir rolü vardır. Öncelikle, bu meselenin toplumsal huzur ve adaletin korunması açısından uluslararası bir mücadele gerektirdiğini de hatırlatmak isterim. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; dünya genelinde her 3 kadından 1'i hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) UN Women'ın raporları da bu gerçeği doğrular. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre; Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranı, yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında önemli bir sıradadır" dedi.

'KAPSAMLI BİR SORUN OLARAK ELE ALINMALI'

OECD verilerinin, kadına yönelik şiddet sorununun ciddiyetini gösterdiğini kaydeden Tekin, "Bu tablo, sorunun önlenmesi için atılacak adımlara ihtiyacın aciliyetini göstermektedir. Yaşamın erken dönemlerinde şiddete tanık olmak ya da doğrudan mağdur olmak, bireylerin ilerleyen yıllarda şiddeti bir iletişim aracı olarak görme ya da şiddet davranışlarını içselleştirme riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Şiddetin, bireyin duygu dünyasında derin yaralar açmakla kalmayıp, empati yeteneğini körelterek sağlıklı ilişkiler kurma becerisini de zayıflattığı bilinmektedir. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet, yalnızca fiziksel bir mesele olarak değil, aynı zamanda bireyin psikolojik, sosyal ve ekonomik bütünlüğünü etkileyen kapsamlı bir sorun olarak ele alınmalıdır. Ancak toplumsal eşitsizlikleri besleyen unsurlar, bu mücadeleyi daha da zorlayıcı hale getirmektedir. Yaşadığımız salgın süreci ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında süregelen savaşlar ve çatışmalar, eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Savaşlar ve salgının yarattığı kriz ortamları, kadınları ve çocukları savunmasız bırakırken, şiddet vakalarının artışını da hızlandırmıştır" diye konuştu.

'PEK ÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Tekin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bilinçli bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın tüm bireylerinin, her türlü şiddetten korunmasını sağlamak adına kapsamlı adımlar attık. Çocukların eğitime erişimini artırmak ve toplumun her kesimini eğitime dahil etmek amacıyla, 'Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi', 'Eğitim ve Güvenlik Projesi', 'Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi' gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarında önemli artışlar sağladık. An itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 93,82, ortaöğretim kademesinde ise yüzde 91,57. Son verileri, yıl sonunda sizlerle paylaşırız. Ayrıca sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde okullaşma oranlarını artırmak amacıyla derslik yapımından dijital eğitim içeriklerinin geliştirilmesine, ücretsiz ders kitaplarının dağıtılmasından taşıma ve yemek hizmetlerine kadar pek çok yenilikçi adım attık" dedi.

'TEDBİRLERİMİZİ GÜNCELLEDİK'

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları aktaran Tekin, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kursu, aile eğitimleri, kadın konuk evlerinden hizmet alan kadınların ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar, mevsimlik gezici tarım işçilerinin sürekli istihdama erişimlerini artırmayı hedefleyen eğitim programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. Ayrıca kırsal alanda yaşayan kadınlara öncelik verilerek, kadınların meslek edinme, istihdam ve girişimcilik oranlarını artırmayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve aile eğitimleri gibi projelerle destek sunmayı amaçlayan modeller geliştirmekteyiz. Bakanlığımız, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 2006/17 sayılı ve Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu Başbakanlık Genelgesi gibi temel mevzuatlar çerçevesinde şiddetin önlenmesine yönelik aktif bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda, 26 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/56 sayılı Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi'ni yayımlayarak, merkez ve taşra teşkilatlarımızın tüm birimlerine şiddetin önlenmesi konusunda görev ve sorumluluklar tanımladık, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerimizi güncelledik" diye konuştu.

'ŞİDDETSİZ TOPLUM İÇİN ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM GEREKİYOR'

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu da şiddetsiz toplum ve kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için zihinsel dönüşüm yaşanması gerektiğini belirterek, "Bu dönüşümü sağlamak ancak eğitim yoluyla karşılanır. Aslında eğitim sadece bu alanda değil, dünyada ve Türkiye'de her şeyin başıdır. Televizyonlarda duyduğumuz gibi, 'Eğitim şart' diyoruz. Eğitim şart; ama buna rağmen niye bu şiddet ve ayrımcılık devam ediyor? Ona bakacağız. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da, 'İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler' hükmü var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığımız çok önemli bir görev icra ediyor" dedi.