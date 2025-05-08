Asya'da iki ülke daha karşı karşıya geldi! Kuzey Kore'den Japonya'ya balistik füze - Son Dakika
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Politika

Asya'da iki ülke daha karşı karşıya geldi! Kuzey Kore'den Japonya'ya balistik füze

Asya\'da iki ülke daha karşı karşıya geldi! Kuzey Kore\'den Japonya\'ya balistik füze

Asya'da Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş yayılırken Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve hasara yol açmadığı açıklandı.

08.05.2025 09:44
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Pakistan ile Hindistan arasındaki savaş şiddetlenirken Japonya ile Kuzey Kore de karşı karşıya geldi. Uluslararası toplumun tepkileri ve uygulanan yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore, bölge ülkelerini bir kez daha alarma geçirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

JAPON DENİZİ'NE DÜŞTÜ

Yerel saatle 08.10-09.20 arasında ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin maksimum 800 kilometre mesafe kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü aktarıldı. Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına karşı tetikte olduğu vurgulanan açıklamada, "Gözlem faaliyetlerini artıran ordumuz, ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda kalmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. JCS Sözcüsü Lee Sung-jun ise yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin son denemesinin ihracat amacıyla üretilen füzelerin performansını test etmek için yapılmış olabileceğini ifade etti.

JAPONYA'DAN KUZEY KORA'YE KINAMA

Japonya hükümeti de Pyongyang'ın son füze denemesini doğruladı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düzensiz bir yörüngede uçan füzelerin maksimum 100 kilometrelik irtifaya ulaştığı kaydedildi. Füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ve ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadığı aktarıldı. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, Kuzey Kore'nin eylemlerine karşı ABD ve Güney Kore ile iş birliğini sürdürdüklerini vurgulayarak, "Balistik füze denemeleri, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve halkın güvenliğini tehdit etmektedir. Kuzey Kore'nin füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise Pyongyan'ın füze denemelerinin Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Kuzey Kore'yi Pekin'deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla protesto ettik ve güçlü bir şekilde kınadık" ifadelerini kullandı.

SON BALİSTİK FÜZE DENEMESİNİ 10 MART'TA YAPMIŞTI

Kuzey Kore, son olarak 10 Mart'ta Sarı Deniz istikametine birden fazla balistik füze fırlatmıştı. Güney Kore ve ABD'nin ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başladığı gün gerçekleşen deneme Seul - Washington ittifakına gözdağı olarak yorumlanmıştı. Söz konusu deneme ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sonra Kuzey Kore'nin yaptığı ilk balistik füze testi olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Asya'da iki ülke daha karşı karşıya geldi! Kuzey Kore'den Japonya'ya balistik füze - Son Dakika

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