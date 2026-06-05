Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Mesleki eğitim vesayet özlemcilerinin 28 Şubat süreci ile akamete uğrattıkları bir süreçti" - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Mesleki eğitim vesayet özlemcilerinin 28 Şubat süreci ile akamete uğrattıkları bir süreçti"

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Mesleki eğitim vesayet özlemcilerinin 28 Şubat süreci ile akamete uğrattıkları bir süreçti"
05.06.2026 14:19  Güncelleme: 14:20
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin 28 Şubat sürecinde vesayetçi uygulamalarla sekteye uğratıldığını belirtti. Türk Dünyası Mutfağı Gastronomi Yarışması ödül töreninde konuşan Tekin, mesleki eğitimi yeniden güçlendirecek adımların önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim genel anlamda siyaset üzerindeki vesayet özlemcilerinin bilhassa 28 Şubat süreci ile beraber akamete uğrattıkları önemli bir süreçti. Bugün yaşadığımız sorunların büyük çoğunluğu 28 Şubat 1997'de yaşanan genel anlamdaki vesayetçi uygulamaların toplumda, eğitim hayatında, ekonomik hayatta oluşturduğu travmaların etkisini henüz yeni yeni aşmaya çalışıyoruz" dedi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, TİKA ve Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Türk Dünyası Mutfağı MEB 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması" ödül töreniyle sona erdi. Kağıthane'deki Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenen törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından halk oyunu ve video gösterimiyle devam etti. Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve mesleki eğitimi desteklemek amacıyla yapılan organizasyona 81 ilden 407 ekip ve bin 221 öğrenci katıldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen etapların ardından final sürecinde ulusal etapta 17 bölge şampiyonu, uluslararası etapta ise bu finalistlerle birlikte 8 ülkeden gelen 12 ekip yarıştı.

"Bu yarışma ve bu program benim açımdan çok önemli"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yarışmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yarışma ve bu program benim açımdan çok önemli, çok önemsiyorum. İki açıdan çok önemsiyoruz, bir tanesi mesleki ve teknik eğitimin gerçekten ülkemiz için hem ekonomik hem de sosyal kalkınmamız açısından çok önemli bir misyon icra ettiğini hepimiz biliyoruz ve maalesef Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim genel anlamda siyaset üzerindeki vesayet özlemcilerinin bilhassa 28 Şubat süreci ile beraber akamete uğrattıkları önemli bir süreçti. 28 Şubat'la, bunu sık sık tekrarlıyoruz, çünkü bugün yaşadığımız sorunların büyük çoğunluğu 28 Şubat 1997'de yaşanan genel anlamdaki vesayetçi uygulamaların toplumda, eğitim hayatında, ekonomik hayatta oluşturduğu travmaların etkisini henüz yeni yeni aşmaya çalışıyoruz. O yüzden mesleki ve teknik eğitimi cazip hale getirecek, mesleki ve teknik eğitimi yeniden eskiden olduğu gibi güçlü hale getirecek bütün adımlar bu anlamda öğrencilerimize, öğretmenlerimizi teşvik eden, onların emeklerinin karşılığını veren her türlü adım benim açımdan çok önemli. Bu yarışmanın benim açımdan bir boyutu burası. İkinci önemli olduğu taraf, ulus inşa sürecinde, bir devletin, bir toplumun inşa sürecinde önemli toplumsal yapılar var. Mesela okul bunlardan bir tanesidir. Mesela aile kurumu bunlardan bir tanesidir. Müzeler bunlardan bir tanesidir. Tarih şuuru bunlardan bir tanesidir. Sahip olduğumuz medeniyet birikimini yansıtan camiler, medreseler gibi yapılar bunlardan bir tanesidir ve biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın, gençlerimizin öncelikle bizi biz yapan, bizi millet olarak bir arada tutan bu değerlere sahip olmasını bize yasal düzenlemeler ve kurucu metinler bize bu talimatı veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci işi bu. Çocuklarımız, gençlerimiz içinde yaşadığı toplumun, içinde yaşadığı milletin değerleriyle gurur duyan, o değerlere sahip çıkan ve bu sahip çıkma şuurunu gelecek kuşaklara da taşımayı bize ödev olarak vermiş" diye konuştu.

"Çocuklarımız mesleki eğitimi çok daha fazla tercih etme noktasına gelmiş bulunuyorlar"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise çocukların mesleki eğitimi çokça tercih ettiklerini ifade ederek, "Gençleri ben iki gün boyunca ziyaret ettim, dün ve önceki gün. Müthiş emek sarf ediyorlar ve bu emeklerle beraber aslında pratik bilgileri de, mesleki eğitimde de teorik bilgileri de pratiğe çevirmiş oluyorlar. ve bundan dolayı mesleki eğitimin bir zamanlar zor olduğu dönemlerde aslında çok da revaçta olduğu sizin de liderliğinizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çok önemli noktaya geldiğini görmüş oluyoruz. Çocuklarımız mesleki eğitimi çok daha fazla tercih etme noktasına gelmiş bulunuyorlar. Özellikle bu yemek kültürüyle, ayrıca burada buluşmayla beraber de uluslararası noktada bir araya gelmiş durumda. Her bir arkadaşımıza, genel müdürümüze, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Tören Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etmesiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gastronomi, İstanbul, Politika, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Mesleki eğitim vesayet özlemcilerinin 28 Şubat süreci ile akamete uğrattıkları bir süreçti' - Son Dakika

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