Bakan Tekin: Mülakatlarda Tek Torpil Yok

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP'li vekillerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen atamalarındaki mülakat sistemine yönelik yaptıkları oturma eylemi hakkında konuşan Bakan Tekin, mülakatları tek bir torpil ve kayırma olmaksızın tamamladıklarını söyledi. Bakan Tekin, "Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiyemiz; şu öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Biz mülakat yapacağız dediğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri avuçları boş kalınca öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazıktır, öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla, haysiyetleriyle oynamasınlar. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik olduğuna dair tek bir şüphesi varsa komisyonlarla ilgili gerekli itiraz süreçlerini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız. Kimsenin eylem yapmasına gerek yok" dedi.

"Bir milletvekili olarak randevu isteyene kapım ardına kadar açık"

Milletvekili ünvanı ile randevu isteyenlere kapısının açık olduğunu ifade eden Tekin, "Parti içerisinde birilerine oynasın diye verilen makamları o parti içerisinde oynasınlar, parti dışında o oyuncakların şarjı bitiyor. Milletvekili olarak randevu istedikleri zaman kapım sonuna kadar açık. Oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Parti içi ünvanlarla benden randevu isteyenlere randevu vermeyeceğimi söyledim. Fakat ben demokrasi ve siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Milletvekilliği ünvanına dikkat çeken bir insanım. Bir milletvekili olarak randevu isteyene kapım ardına kadar açık. Fakat parti içerisinde oynasınlar diye verilen oyuncak ünvanlarla randevu isterlerse ona kapım kapalı" açıklamasında bulundu. - ANKARA