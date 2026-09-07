Bakan Tekin PISA toplantısı için gittiği Slovakya'da Büyükelçiliği ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025 Sonuçları Bölgesel Lansman Toplantısı için bulunduğu Slovakya'da Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Erkan Özoral ile eğitim çalışmalarını değerlendiren Tekin, misafirperverliği için teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Slovakya'da Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OECD tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 Sonuçları Bölgesel Lansman Toplantısı'na katılmak üzere geldikleri Slovakya'da, Büyükelçiliği ziyaret ettiklerini belirtti.
Ziyarette, Büyükelçi Erkan Özoral ile Slovakya özelinde yürütülen eğitim çalışmalarını değerlendirdiklerini aktaran Tekin, misafirperverliği dolayısıyla Özoral'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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