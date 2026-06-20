Bakan Tekin: Siyasetin her kademesinde bulundum - Son Dakika
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Bakan Tekin: Siyasetin her kademesinde bulundum

20.06.2026 21:10
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli'de AK Parti toplantısında konuştu. Siyasetin her kademesinde bulunduğunu belirten Tekin, eski Türkiye ile yeni dönem eğitim yatırımlarını karşılaştırdı. Muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

'SİYASETİN HER KADEMESİNDE BULUNDUM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli programını AK Parti Denizli İl Başkanlığı ve MHP Denizli İl Başkanlığı ziyaretleriyle sürdürdü. Bakan Tekin daha sonra Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alan KYK Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Tekin'e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, 2002 yılından bu yana AK Parti iktidarları döneminde yapılan devasa hizmetlerin hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıklarını belirterek, "Hizmetlerin arkalarında dimdik duran, devasa ve heyecanlı teşkilatın mensupları sayesinde yapıldı. Biz eğer bir şeyler yapabiliyorsak, biz eğer hizmetlerimizi yapabiliyorsak, biz eğer devlet malını, kamu malını vatandaşa, millete hizmet edecek şekilde kullanıyorsak, biz eğer bugün baklava kutularında para taşıyan belediye başkanlarına değil de millete hizmet etme aşkıyla çalışan belediye başkanlarına sahipsek, arkamızda dimdik duran, bizi sürekli denetleyen, bize sürekli adaleti salık veren bu teşkilatın hakkı var. Siyasetin her kademesinde bulundum ve 13 yaşından beri siyaset yapıyorum. Elimizde mikrofonlarla hatiplik yaptık, Siyaset Akademisi'nde ders verdik. Elimizde kalemlerle parti programları yazdık, seçim beyannameleri hazırladık. Her aşamasında yer aldık. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda arkamızı döndüğümüzde bizi destekleyen sizlerin olduğunu bilerek hareket ettik. Bunları, sizlerin bize verdiği güçle yaptık. Bu nedenle her daim müteşekkirim" dedi.

'SIK SIK ANIMSANMASI GEREKİYOR'

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar muhafazakar, mütedeyyin insanların siyaset yapması belli gruplar tarafından engellendi. Önce 1970'li yıllarda Yeşilçam'da, Türk filmlerinde siyaset hep ahlaki olarak sorunlu, karakteri zayıf insanların yaptığı iş olarak gösterildi. Kabaca muhafazakar, mütedeyyin Anadolu insanına, 'Siz çok dürüstsünüz, siz siyaset yapmayın, siz siyasetin dışında kalın' dendi. Bilinçaltımıza bu işlendi. Sonra siyasete girmeye başlayınca bu sefer de 10'ar yıllık periyotlarla, darbelerle önümüz kesildi. Darbelerle yapılmak istenen şeyler engellenmeye çalışıldı ama 2001 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Eski Türkiye ile bugünkü eğitim sistemini karşılaştırırken, bu konuda yaptığım değerlendirmeler nedeniyle muhalefet partileri beni eleştiriyor. O yüzden eski Türkiye'nin ne olduğunun sık sık anımsanması gerekiyor. Şu anda 65 bin okulumuzun tamamı internet erişim hattıyla birbirine bağlı durumda. Tamamında ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 650 bin sınıfımızın hepsinde devasa bir bilgisayar niteliğinde akıllı tahtalar var. Eski Türkiye nasılmış, şimdi nasıl bir Türkiye var? Bu hep AK Parti ailesinin Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destek ve onun sayesinde yaptığımız derslikler, yatırımlar sayesinde bu noktaya geldik."

Bakan Tekin daha sonra Denizli'den ayrıldı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: Siyasetin her kademesinde bulundum - Son Dakika

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