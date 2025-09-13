Bakan Tunç Balıkesir\'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programını kapsamında Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Başkan Mehmet Çetin ve borsa üyeleriyle bir araya gelen Tunç, daha sonra Balıkesir Ticaret Odasına geçti.

Tunç, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve iş insanlarıyla bir süre sohbet etti, kentteki ticari çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulunan Tunç, daha sonra 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Kuvayi Milliye Mahallesi'ndeki ailesiyle de görüştü.

Bakan Tunç, daha sonra kentten ayrıldı.