Bakan Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Tunç Balıkesir\'de Ziyaretlerde Bulundu
13.09.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programını kapsamında Balıkesir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Başkan Mehmet Çetin ve borsa üyeleriyle bir araya gelen Tunç, daha sonra Balıkesir Ticaret Odasına geçti.

Tunç, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve iş insanlarıyla bir süre sohbet etti, kentteki ticari çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyarette bulunan Tunç, daha sonra 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Kuvayi Milliye Mahallesi'ndeki ailesiyle de görüştü.

Bakan Tunç, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 20:07:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.