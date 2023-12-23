 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütleriyle mücadelede taviz vermeden kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Bakan Tunç, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, terörü yok etmek için mücadelenin süreceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
23.12.2023 - 12:20,
Abone Ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.

Bakan Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin isimlerini okuyarak, yüreklerinin dağlandığını söyledi.

Kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralı 6 askere de şifa dileyen Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin, devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik, beraberliğini bozmak isteyen şer şebekeleriyle ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her defasında ifade ettiği gibi 'Terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız' demesinden sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit operasyonlarıyla, sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadele yapılıyor. ve bu mücadelede şehitler de veriyoruz. Ülkemiz için, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tekrar minnetle yad ediyoruz. ve bu mücadelede onlara kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yılmaz Tunç, Irak, Güvenlik, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement