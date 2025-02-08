Bakan Tunç: "CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir"

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas'a terör örgütü diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın, gücünü milletten alan ve haksızlıklar karşısında asla susmayan güçlü bir lider olduğunu belirten Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması, siyasi şuursuzluktan ibarettir. İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları sürerken, vatanlarını savunan Hamas'a terör örgütü diyenlerin, siyasi hayatı boyunca Filistin davasını her platformda savunan Cumhurbaşkanımıza bu konuda olumsuz tek kelime bile etmesi ciddiyetsizliktir. Cumhurbaşkanımız, Filistin'in bağımsızlığı için en net ve cesur duruşu sergileyen liderdir. İsrail'in zulmüne her platformda karşı çıkmış, Gazze'de katledilen masumların hakkını savunmuştur. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'nin değil, tüm mağdurların umududur. Türkiye olarak, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA