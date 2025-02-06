Bakan Tunç: "Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında bize deprem bölgesini sordu" - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: "Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında bize deprem bölgesini sordu"

Bakan Tunç: "Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında bize deprem bölgesini sordu" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıldönümünde afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için yapılan anma törenine katıldı.

06.02.2025 18:35
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Bakan Tunç: "Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında bize deprem bölgesini sordu"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıldönümünde afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için yapılan anma törenine katıldı. Bakan Tunç, "Aradan 2 yıl geçti ancak deprem bölgesini hiç unutmadık. Her kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesi, gündemimizin değişmez konusu oldu" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümünde afetten en çok etkilenen noktalardan biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde temaslarda bulundu. İlk olarak kalıcı konutlara yerleşen depremzedeleri ziyaret eden Bakan Yılmaz Tunç, daha sonrasında ise ilçe merkezinde bulunan deprem şehitliğinde hayatını kaybedenlerin mezarına karanfil bırakarak okunan dualara eşlik etti. Bakan Tunç, mezar ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anmak için hazırlanan programa katıldı.

"Milletçe kenetlenerek tüm dünyaya örnek olacak bir birliktelik sergiledik"

Törende konuşan Bakan Tunç, "Bu felaket, dünya tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak millet olarak da büyük bir dayanışma örneği sergiledik. 81 ilimiz, tüm ilçeleri ve köyleriyle birlikte adeta bir seferberlik ilan etti. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarıyla hızla harekete geçti. Çok zor şartlar vardı, hava koşulları kötüydü, yollar kapanmıştı. Karla mücadele içinde enkaz altındaki canlara ulaşmak için insanüstü bir çaba gösterildi. Deprem sırasında bölgeye geldik. O zaman milletvekiliydim ve Hatay'dan itibaren girerken felaketin büyüklüğünü bizzat gördüm. Ancak asıl acıyı, enkaz altında saatlerce kalanlar ve yakınlarını kaybedenler yaşadı. Arama kurtarma ekiplerimiz, madencilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda tüm birimlerimiz büyük bir mücadele verdi. Milletçe kenetlenerek tüm dünyaya örnek olacak bir birliktelik sergiledik" dedi.

"Bugüne kadar 2 buçuk trilyon TL harcandı, bu yıl da 584 milyar TL bütçe ayrıldı"

Bakan Tunç, "Aradan 2 yıl geçti ancak deprem bölgesini hiç unutmadık. Her kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesi, gündemimizin değişmez konusu oldu. Depremzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Önce çadırlar, ardından konteynerler sağlandı. Bugüne kadar 201 bin konut teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 452 bin 983 konut daha teslim edilerek vatandaşlarımız güvenli yuvalarına kavuşacak. Gaziantep ilimizde 22 bin 475 konut teslim edildi, 29 bin 500 konut ve iş yeri daha teslim edilecek. Özellikle en fazla hasar gören ilçelerimiz olan Nurdağı ve İslahiye'de büyük yıkım yaşandı, 4 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. 11 ilimizde tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. En zorlu aşamayı geride bıraktık. Bu yıl da en büyük bütçeyi deprem bölgesine ayırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar 2 buçuk trilyon TL harcandı, bu yıl da 584 milyar TL bütçe ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 105 bin dava açıldı, bunların 65 bini sonuçlandı"

Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak, deprem anından itibaren kriz merkezleri kurarak delil tespit çalışmalarını başlattık. 984 bilirkişimiz, yıkılan binalarla ilgili delilleri topladı. Sorumlular hakkında soruşturmalar ve davalar devam ediyor. Şu ana kadar 105 bin dava açıldı, bunların 65 bini sonuçlandı. Hukuki süreçlerin şehirlerin yeniden inşasını geciktirmemesi için adalet teşkilatımız titizlikle çalışıyor. Bugün, Nurdağı'nda depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yeni evlerine kavuşan insanların mutluluğunu gördük, ancak kayıplarımızın acısını da bir kez daha hissettik. Rahmetli olan bir muhtarımızın mezarını ziyaret ettik, çocuklarımızın kaybettikleri arkadaşları için yazdığı duygusal satırları okuduk. Rabbim, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini daha da güçlendirsin. 6 Şubat'ta nasıl kenetlendiysek, bundan sonra da birlik içinde olursak her türlü zorluğu aşarız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin kararlılığıyla bu bölgeyi yeniden inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: 'Cumhurbaşkanımız her kabine toplantısında bize deprem bölgesini sordu' - Son Dakika

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