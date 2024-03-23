Bakan Tunç: "Erdoğan liderliği gerçek belediyecilikten ortaya çıkmıştır"
KARABÜK - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin kurulmasında gerçek belediyeciliğin etkisinin bulunduğunu belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan liderliği gerçek belediyecilikten ortaya çıkmıştır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belediye başkanı adaylarına destek olmak ve vatandaşlara hitap etmek için Karabük'ün Yenice ilçesine geldi. Büyük coşkuyla karşılanan Tunç, AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Sertaş Karakaş'ın projelerinin arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi.
"Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birini kenara attılar"
Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın dışında milletin huzuruna çıkıp büyük meydanlarda halka seslenebilen başka bir siyasetçi kaldı mı? 10 ay önce altılı masa vardı. Masanın altı, üstü vardı. Bir cumhurbaşkanı adayları vardı. Bu ülkeye cumhurbaşkanı yapacaklardı ama bu ülkeye cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birisini kendi partilerine, genel başkanlığa layık görmediler. Attılar kenara. Onun yardımcıları olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcıları. Her partinin bir genel başkanı aynı zamanda neydi? Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. Şimdi neredeler? Birbirlerine düştüler. Bunlar iktidarı devralsalardı. Ne olurdu bu ülkenin hali? Ne yaparlardı? İktidarı paylaşabilirler miydi? İlk günden kavgaya tutuşurlardı. Ülkeyi bir kaosa sürüklerlerdi. İşte millet buna müsaade etmedi. Millet 10 ay önce Cumhur İttifakı'yla Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dedi" ifadelerini kullandı.
"Recep Tayyip Erdoğan liderliği gerçek belediyecilikten ortaya çıkmıştır."
"Gerçek belediyeciliği kim başlattı bu ülkede? Recep Tayyip Erdoğan başlattı" diyen Tunç, şunları söyledi: "Nerede başlattı? İstanbul'da başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği havası solunamayan havası, çöpleri toplanmayan İstanbul'u bir dönemde kısa sürede yaşanılır hale getirdi. İstanbul'un sorunlarından kurtardı ve hemen önünü kestiler. Şiir okudu diye hapse attılar. Sonrasında da milletimiz dedi ki yaşayanlar hale getiren o başkan var ya bir parti kursa da peşine takılsak, onu hemen iktidara getirsek. Türkiye'yi de problemlerinden o kurtarır dedi millet. AK Parti'nin kurulmasının sebebi gerçek belediyeciliktir. Gerçek belediyecilikten doğmuştur AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan liderliği gerçek belediyecilikten ortaya çıkmıştır."
22 yıldan beri ınsanları güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önce insan' der. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar 22 yıldan bu yana insanımızı güçlendirmek için çalıştık. Onun için 17 sandık konuldu milletimizin önüne. 17 sandıkta da milletimiz tercihini AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı" diye konuştu.
Muhalefete de yüklenen Tunç, "Bütün Türkiye genelinde de görüyorsunuz muhalefetin hali perişan. Ne hallere düştüler. Hatta darbeden bile destek vermeye, darbeyi tekrar çağrıştırmaya başladılar. 'Gençler yaparsa başımın üstünde yeri var' diyor. Bunların darbecilik, vesayetçilik maalesef genlerine işlemiş genlerine. Kurtulamazlar onlar. O nedenle o milli irade düşmanları hiçbir zaman bu ülkede milletten destek alamaz. Yıllarca o darbeleri millete, demokrasi bayramı diye kutlatanlara bu millet, iktidar yüzü göstermez. Göstermiyor zaten" dedi.
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