Bakan Tunç, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

05.01.2026 18:39
Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i anan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm şehitlerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 9 yıl önce İzmir Adliyesi'ni hedef alan hain terör saldırısını büyük bir kahramanlık göstererek önlediğini, saldırıda mübaşir Musa Can'ın da şehit olduğunu anımsattı.

"GÖSTERDİKLERİ KAHRAMANLIKLARI GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Vücudunu siper ederek yüzlerce canın kurtulmasını sağlayan Sekin ile Can'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Tunç, şunları kaydetti: "Aziz hatıralarına daima sahip çıkacak, gösterdikleri kahramanlıkları gelecek nesillere aktaracağız. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm şehitlerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek 'Terörsüz Türkiye' idealimize mutlaka ulaşacak; ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız."

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde;

