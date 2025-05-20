Bakan Tunç St. Petersburg Forumu\'nda

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, '13'üncü St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu' kapsamında düzenlenen Adalet Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13'üncü St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu' kapsamında düzenlenen Adalet Bakanları Toplantısı'na katıldık. Yargıda dijitalleşme, yapay zeka destekli sistemler ve modern hukuk uygulamaları üzerine konuştuk. Adaletin zamanında tecellisi için ülkemizdeki yargı ve hukuk sisteminin dijital dönüşümü kapsamında hayata geçirdiğimiz; toplam 47 ödüle layık görülen Ulusal Yargı Ağı Projesi, sesli ve görüntülü bilişim sistemleri, e-Tebligat ve e-Duruşma uygulamaları ile Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu başta olmak üzere başarılı projelerimizden bahsettik. Başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine vurgu yaptık. Forumun, evrensel hukuk normlarının yaşayan bir değerler bütünü olarak benimsenmesine, küresel sorunlara karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle çözüm üretilmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.