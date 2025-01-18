Bakan Tunç'tan Eslem Teker için taziye

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, başıboş sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker için taziye mesajı yayınlayarak, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir. Bu elim olayda hayatını kaybeden Eslem evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA