Bakan Tunç'tan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan İsrail'e Sert Eleştiri

Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in saldırılarını kınayarak savaş suçlusu olarak yargılanmasını istedi.

18.03.2025 13:29
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail'in cezasızlık zırhı kırılmalı ve sorumlular savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır" dedi.

Adalet Bakanı tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze'ye yönelik vahşi ve insanlık dışı saldırılar düzenleyerek kadınları, çocukları ve sivilleri bilinçli şekilde hedef alan, savaş suçu işleyen işgalci İsrail'i şiddetle lanetliyor ve kınıyorum" ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuku, insan haklarını ve temel insani değerleri sistematik olarak ihlal eden soykırımcı İsrail'in, Ramazan ayında gerçekleştirdiği barbarca katliamlarla devlet terörünün en kanlı örneklerinden birini sergilediğine dikkat çeken Bakan Tunç, "Yaşama, hiçbir inanca saygısı olmayan İsrail'in kirli ve kalleş yüzünü gösterdiği kanlı saldırıları, 1948 Soykırım Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü kapsamında açıkça savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Sivil yerleşim alanlarını, hastaneleri, ibadethaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan bebek katili İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'yi sistematik bir soykırıma tabi tutmaktadır. Bu, yalnızca Filistin halkına değil insanlığın ortak vicdanına karşı işlenmiş bir suçtur.

Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır. İsrail'in cezasızlık zırhı kırılmalı ve sorumlular savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.

Hain saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında ve onurlu direnişlerinde daima yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Filistin toprakları ve Filistinli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yılmaz Tunç, Orta Doğu, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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