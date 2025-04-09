Bakan Tunç'tan Mahmut Tanal'a: Yanlış yerde eylem yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tunç'tan Mahmut Tanal'a: Yanlış yerde eylem yapmış

Geniş Video İzle

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın Adalet Bakanlığı önündeki çadırlı eylemine ilişkin, "Mahmut Bey yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını restore ediyoruz. Bizim bina arka tarafta. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. Haber verseydi bakanlığa davet ederdim" dedi.

09.04.2025 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Tanal, "Haksız ve hukuksuz tutuklanan gençler için sabaha kadar Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutacağım" dedi. AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanal'ın çadırlı eylemine ilişkin konuştu.

"MAKAMA GELSEYDİ ONA ÇAY DA YEMEK DE SÖYLERDİK"

Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını ifade eden Tunç, "Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını restore ediyoruz. Orası Adalet Bakanlığının yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta. Mahmut Beyi o nedenle göremedik. Mahmut Bey'in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içerisinde sabaha kadar onun mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede bizim eski binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi ben onu bakanlığa davet ederdim." diye konuştu.

Bakan Tunç\'tan Mahmut Tanal\'a: Yanlış yerde eylem yapmış
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Adalet Bakanlığı, Milletvekili, Mahmut Tanal, Yılmaz Tunç, Yargıtay, Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Yaşam, Ona, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Mahmut Tanal'a: Yanlış yerde eylem yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selennur Adıgüzel:
    ??iyiki muhalefetimiz komik yoksa biz kime gülcektik hepsi seçmece gelmiş.Merak ediyorum bunların mülakatı yokmu? Partiye seçerken yeterki ülkeyi kötülesin şikayet etsin diye mi seçiliyor yoksa komik oldukları için mi... 4 4 Yanıtla
  • Sernazze:
    :))))))))))AHAHAHAAAAAAAA 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hayret yargı bagimsiz dir demememis. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:15:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Mahmut Tanal'a: Yanlış yerde eylem yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement