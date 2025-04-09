Bakan Tunç\'tan Mahmut Tanal\'a: Yanlış yerde eylem yapmış

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Tanal, "Haksız ve hukuksuz tutuklanan gençler için sabaha kadar Adalet Bakanlığı'nın önünde nöbet tutacağım" dedi. AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanal'ın çadırlı eylemine ilişkin konuştu.

"MAKAMA GELSEYDİ ONA ÇAY DA YEMEK DE SÖYLERDİK"

Tanal'ın yanlış yerde eylem yaptığını ifade eden Tunç, "Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını restore ediyoruz. Orası Adalet Bakanlığının yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta. Mahmut Beyi o nedenle göremedik. Mahmut Bey'in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içerisinde sabaha kadar onun mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede bizim eski binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş orada eylem yapmış. Keşke önceden haber verseydi ben onu bakanlığa davet ederdim." diye konuştu.