Bakan Tunç'tan yeni anayasaya çıkışı: "Darbecilerin yaptığı anaysa ile yürüyemeyiz"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç :
"Ülkemizi Türkiye Yüzyılı başında yeni bir anayasaya kavuşturmak zorundayız"
"Kocaeli gerçek belediyecilik anlamında Türkiye'ye örnek olacak hizmetlere sahip"
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri politikamızın temeline insanı koyduk"
"Büyük reformlar sessiz devrimler gerçekleştirdik"
"Ülkemizin 81 vilayetini yatırım, icraat ve eserlerle donattık"
KOCAELİ - Kocaeli'de katıldığı iftar programının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı başında yeni bir anayasaya kavuşturmak zorundayız. Darbecilerin yaptığı anaysa ile yürüyemeyiz. Türkiye Yüzyıl'ında daha demokratik daha katılımcı herkesin görüşlerinin alındığı temel hak ve özgürlüklerin öne alan sivil, katılımcı bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah bir uzlaşma sağlanır, Türkiye Yüzyıl'ında yeni ve demokratik bir anayasa ile yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Darıca ilçesinde Bartınlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftarın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Kocaeli gerçek belediyecilik anlamında Türkiye'ye örnek olacak hizmetlere sahip. 1994'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı gerçek belediyecilik, 2002'den itibaren bütün Türkiye genelinde eser ve hizmet siyasetine dönüşerek büyük atılımlara, gelişmelere ve kalkınmaya sebep oldu. Kocaeli'de bunun en güzel örneğini hem il düzeyinde hem Darıca'da hem de diğer ilçelerimizde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Bartın'da sel olduğunda koştu geldi, altyapısı bozulan köyleri, içme sularını, kanalizasyonları hiç kimse duymadan sessiz sedasız yaptı. Bartınlılar adında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi.
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri politikamızın temeline insanı koyduk"
Gerçek belediyecilik icraatlarının 31 Mart sonrasında da devam edeceğine yürekten inandığını söyleyen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri politikamızın temeline insanı koyduk. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bunu uygulamalarımızla gösterdik, eğitim, sağlık, sosyal politikalar, kültür, adalet ve güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendirmek için çalıştık. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum ve millet olarak güçlü olalım. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırım, icraat ve eserlerle donattık. Donatmaya da devam ediyoruz, Türkiye'yi enerjide ve savunma sanayide bağımsız, ekonomide güçlü, İMF'ye muhtaç bir ülke olmasın diye çok çalıştık. Dünya da hakkaniyeti, adaleti savunan dengeli bir diş politika siyasetiyle Türkiye eksenini kurmaya, mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek ülkemizi ve çocuklarımızı huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayretinde milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.
"Büyük reformlar sessiz devrimler gerçekleştirdik"
22 yılda hak ve özgürlükler çerçevesinde yaptıkları reformlar ile ülkenin kalkınması sağladıklarını söyleyen Bakan Tunç, " 22 yılda ülkemizin fiziki kalkınmasını sağlarken temel, hak ve özgürlüklerin alanını da genişlettik. Demokrasiye genişlettik adaletten ayrılmadık hukukun üstünlüğü dedik. Hak arama hürriyetini genişlettik. Ülkemizin darbe ve vesayetçi anlayışa açık olmaması bir daha milli iradenin önü kesilmememi için büyük reformlar sessiz devrimler gerçekleştirdik. Bunu hem mevzuatta yaptığımız değişikliklerle hem de anayasada değiştirdiğimiz önemli reformlarla hayata geçirdik. Darbeci ve vesayetçilere yol veren, yeşermelerini sağlayan kurum ve kuruluşlarda önemli yapısal reformlar gerçekleştirdik. O kurum ve kuruluşların yapısını değiştirdik; Yüksek Askeri Şuranın (YAŞ), Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), Anaysa Mahkemesi'nin yapılarını demokratik ve hukuk devletinin ilkelerine uygun hale getirdik. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler ve askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar önemli yargısal ve yapısal reformları hayata geçirdik. Anayasamızda darbeciler yargılanamaz, gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı anayasamızda sizlerin onayı ile kaldırdık. Anayasamızdaki darbeci ve vesayetçi ruhu azaltan çok önemli reformları hayata geçirdik bunlarla da yetinmiyoruz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı başında yeni bir anayasaya kavuşturmak zorundayız. Darbecilerin yaptığı anaysa ile yürüyemeyiz. Türkiye Yüzyıl'ında daha demokratik daha katılımcı herkesin görüşlerinin alındığı temel hak ve özgürlüklerin öne alan sivil, demokrat katılımcı bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah bir uzlaşma sağlanır, Türkiye Yüzyıl'ında yeni ve demokratik bir anayasa ile yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.
Katılımcılar
İftar programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radie Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ve vatandaşlar katıldı.
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