Bakan Tunç: YouTuber olmuş gazeteciler, siz önce geçmişinize bakın - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: YouTuber olmuş gazeteciler, siz önce geçmişinize bakın

Bakan Tunç: YouTuber olmuş gazeteciler, siz önce geçmişinize bakın

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün YouTuber olmuş gazeteciler, Türk yargısının bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışma yapıyorlar.

18.10.2024 16:17
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün YouTuber olmuş gazeteciler, Türk yargısının bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışma yapıyorlar. Siz önce geçmişinize bakın. Bu ülkenin hakim ve savcıları hukukun üstünlüğüne inanan, gecikmeyen adalet sisteminin tesisi için yoluna devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılında müstakil adliye binası sayısının 78 olduğunu belirtip, "Bugün Seydikemer ile birlikte 367 müstakil adliye binasına ulaştık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız" dedi. Bakan Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini vurgulayan Tunç, artık son aşamaya geldiklerini kaydetti.

'HEDEFİMİZ MİLLETİ SUÇLUDAN KORUMAK'

2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşmasının ardından yasamayı gerektiren kanunları, ilk paketi, bütçeden önce Meclis'e göndermeyi planladıklarını belirten Tunç, "Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi toplumsal huzuru bozmaya yönelik bazı cezalar ve tutuklama sebepleri gibi konularda çözüm üretecek önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz, milleti suçludan korumak. Suç şebekeleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmek. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar milletçe birlik beraberlik içerisinde mücadele etmek" dedi.

'YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI KONUSUNDA TEREDDÜDÜMÜZ OLAMAZ'

Yargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğine dikkati çeken bakan Yılmaz Tunç, "12 milyon dosyanın içerisinde eleştirilen kararlar da var. Hatalı olup, temyizde düzeltilen kararlar da var. Yılda verilen 12 milyon kararın içerisindeki birkaç olumsuz ya da eleştirilen bir karar nedeniyle tüm yargı teşkilatının töhmet altında bırakılmasını kabul edemeyiz. Yargı çalışanları gece, gündüz çalışarak bu kararları veriyorlar. Vatandaşın hakkına bir an önce ulaşabilmesi için üstün gayret gösteriyorlar. Birkaç olumsuz kararı öne çıkararak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda seçimlerin, demokrasinin bile olmadığı ülkelerin gerisinde olduğunu söylemek büyük haksızlıktır. Eleştirilebilir ama bunu genelleyerek, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bir sıkıntı varmış gibi göstererek, bunun propagandasını yapmanın kasıtlı olduğunu söylemek istiyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüdümüz olamaz" diye konuştu.

'HAKİMLER, SAVCILAR DARBEDE MİLLETİNİN YANINDA OLDU'

Bakan Tunç, " 15 Temmuz'da darbe kalkışması oldu. FETÖ'nün darbe kalkışmasında o gece Cumhuriyet savcıları milletinin yanında yer aldı. Evlerinde oturmadılar. Millet meydanlara onlar da adliyelere koştu. Darbeciler hakkında yakalama kararları verdi. Milletin hakkını, hukukunu savundu. Bugün YouTuber olmuş gazeteciler, Türk yargısının bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışma yapıyorlar. Siz önce geçmişinize bakın. Bu ülkenin hakim ve savcıları hukukun üstünlüğüne inanan, gecikmeyen adalet sisteminin tesisi için yoluna devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: YouTuber olmuş gazeteciler, siz önce geçmişinize bakın - Son Dakika

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