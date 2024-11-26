Bakan Uraloğlu: 624 Kodu İsrail\'e İhracattır, Filistin\'e Değil

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Uraloğlu, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarına ilişkin, "Filistin Ekonomi Bakanının özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" dedi. Uraloğlu ayrıca söz konusu ticaret iddialarına ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da daha önce gerekli açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.